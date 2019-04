Burkina Faso: Christoph Bado - «Le terrorisme est un produit de l'impérialisme»

POLITIQUE

Ces journées, selon les structures organisatrice, visent à sensibiliser les populations sur la question du terrorisme, l'impérialisme et démontrer les perspectives qu'elles ont en tant que citoyens afin de combattre main dans la main de façon « efficace » le terrorisme auprès des Forces de Défense et de Sécurité ( FDS ) .

« Ces journées de dénonciation du terrorisme et de l'impérialisme se tiennent dans un contexte national particulièrement difficile pour le peuple , y compris les éléments des FDS, dont l'une des caractéristiques est l'aggravation sans précédent de la crise sécuritaire liée principalement aux attaques terroristes qui touchent tout le pays et à l'État d'urgence imposé aux tiers du territoire national » a laissé entendre Christophe Bado, le porte-parole du comité d'organisation.

Selon les conférenciers , les nombreuses attaques que subit le Burkina et la crise socio - économique et politique actuelle sont des illustrations « implacable de la faillite » de l' Etat « incapable » d'assurer l'intégrité du territoire national et de propager les intérêts du peuple face aux puissances impérialistes qui « pillent » les richesses . « C'est pour assurer ce pillage de nos richesses, maintenir notre peuple dans l'oppression tout en garantissant la sécurité à leurs alliés au pouvoir que les bases militaires étrangères notamment françaises et américaines sont installées sur notre sol sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Ces forces ne peuvent pas piller ces ressources dans un Etat indépendant et en paix voila pourquoi le terrorisme est un moyen pour l'impérialisme d'atteindre ces visées politiques et économiques donc tout ce que nous constatons aujourd'hui comme affrontements sont suscités par l'impérialisme pour atteindre ses objectifs » a déclaré M. Bado.

Pour ces différentes organisations, le terrorisme est un « produit de l'impérialisme » dont les caractéristiques sont les guerres de pillages et l'oppression des peuples. Pour preuve « sous le regard de leurs drones, en plein sahel où tout est visible, les terroristes vont et reviennent entre le Mali et le Burkina et entre le Niger et le Burkina, commettent leur terreur en groupes nombreux sans que les forces étrangères ne disent mot » a expliqué le porte - parole.

Les activités de ces journées se dérouleront sur le terrain Biigsaandkoaga à Samandin sis derrière le marché « théâtre populaire ». Au programme, un tournoi de Maracaña dénommé « tournoi Maracaña contre le terrorisme » toute la journée du 13 avril précédé d'un meeting sur le thème retenu. Le 14 avril, un concert « contre les bases militaires étrangères » suivi d'une kermesse mettront fin à ces journées. En rappel, ces journées s'inscrivent dans le cadre des journées anti - impérialistes qui ont été organisées au plan national le 2 décembre 2018.

Cette initiative émane du Comité de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire ( CDAIP) de l' arrondissement 1, de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère ( CCVC ) , du comité MBDHP ( Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples) de Sitarail , de la sous section ODJ ( Organisation démocratique de la jeunesse de Burkina) de Baskuy , du comité F- Synter (Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche) des arrondissements 1 et 2 et de la sous - section Syntsha (Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale) du CHU-Yalgado.