Congo-Kinshasa: Les étudiants de l'UPN renseignés sur le VIH/SIDA

Les étudiantes et étudiants de l'Université Pédagogique Nationale ont été renseignés, hier jeudi 4 avril 2019, sur le VIH/Sida, notamment son mode de transmission, ses symptômes, son traitement, mais surtout les mesures préventives, dont le dépistage. C'était dans le cadre de la journée de sensibilisation organisée par le Center for Bioresources Sustainability in Africa (CBSA), une Ong suisse, en collaboration avec les autorités académiques de l'UPN.

Cette activité de proximité a bénéficié du soutien technique et matériel de plusieurs organisations actives dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé, à savoir le Groupe Sida Genève (Suisse), l'Université de Genève (Suisse), AIDES Annemasse (France), de la Coalition internationale Sida (France), Espace Savoir et Traditions (RDC), PRCERSE (RDC).

L'occasion faisant le larron, le professeur anthropologue Lay Tshiala de l'UPN a dirigé une séance pédagogique sur le VIH/sida et d'autres infections sexuellement transmissibles (IST), étant donné que ces notions sont intégrées dans le calendrier du ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) depuis 2011. Pour lui, cette séance avait pour objectif de mettre à la disposition du public des informations actuelles et fiables sur cette pandémie du siècle. C'était pour communiquer aux étudiantes et étudiants les notions et matériels nécessaires pour se protéger et protéger les autres, afin de prévenir la maladie en milieu universitaire.

« Truvada »: un antirétroviral important

Selon le professeur Lay, l'antirétroviral « Truvada » est un produit qui protège les partenaires sexuels ou hétérosexuels. C'est à prendre avant un rapport sexuel non protégé par un préservatif. Une tente aménagée dans le site de l'UPN a permis au public d'accéder à une documentation complète sur le VIH/Sida ainsi que les IST. Dans ce stand, les visiteurs ont aussi découvert un échantillon du Truvada, des échantillons des tests rapides au VIH, ainsi que des préservatifs féminins et masculins. Une revue générale a été faite sur les voies de contamination, les pratiques à risque, les moyens de protection, les tests, les traitements antirétroviraux...

«L'autotest du VIH est un test de dépistage du VIH à domicile ou pour usage personnel, que chacun peut effectuer soi-même et obtenir le résultat en une vingtaine de minutes», a fait savoir Dr Lisette Mbo Kambe, qui a procédé à la démonstration des autotests du VIH de types AAZ, Exacto et INSTI, sous les regards intéressés de nombreux visiteurs. Convaincus par l'exercice, quelques volontaires ont accepté de se soumettre librement audit test.