Angola: L'Exécutif se concentre sur la création de plus d'emplois

Luena — L'Exécutif est engagé dans la collecte de fonds pour la création de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes, a déclaré jeudi, dans la ville de Luena, province de Moxico, le ministre d'État et chef de la Maison de la sécurité du Président de la République de la République, Pedro Sebastião.

S'exprimant à l'occasion du avril, Journée nationale de la paix et réconciliation nationale, Pedro Sebastião a estimé qu'il était nécessaire de déployer davantage d'investissements publics et privés pour concrétiser la promesse de création d'emplois, en particulier pour les jeunes.

En 17 ans de paix et de réconciliation nationale, a souligné le ministre d'Etat, les Angolais réapprennent la valeur et le goût de la tranquillité, ainsi que leurs avantages et importance.

Il a exhorté la population à défendre la paix de toutes ses forces, car c'est la condition essentielle de l'unité nationale, de la réconciliation entre les enfants d'une même patrie, du développement économique et social et de la pleine affirmation de la citoyenneté.

Il a rappelé que les années de pacification en Angola sont la preuve que le mémorandum d'accord de Luena a été un succès. "Les armes sont silencieuses et la clé de ce succès est le pardon réciproque, dans le respect de la loi et de la différence des autres ».

Dans son discours, le ministre d'État et chef de la Maison de sécurité a défendu une culture de la paix comprenant la lutte contre la pauvreté, les asymétries régionales, les inégalités, la discrimination, entre autres.

Il a rappelé que le Plan de développement national (PND) définit comme l'un des objectifs stratégiques la consolidation de la paix, le renforcement de l'état démocratique de droit, qui constituent la base d'un développement économique durable et inclusif.

Pedro Sebastião a indiqué que l'Exécutif s'engageait à mettre en place un établissement d'enseignement de qualité, de meilleurs hôpitaux, l'assainissement de base, l'eau potable et l'énergie électrique pour assurer une qualité de vie adéquate des populations.

Pour sa part, le gouverneur de Moxico, Gonçalves Muandumba, a déclaré que la paix dans le pays permettait, avant tout, dans cette région de promouvoir et de développer l'agro-élevage, l'agriculture familiale, l'éducation et la santé, dans le cadre d'un effort commun avec les églises, associations de jeunes et autres organisations de la société civile.

Sous le slogan "Paix, Unité et Développement", l'acte de célébration du 4 avril s'est déroulé dans la salle de sport "27 de Março", dans la ville de Luena, avec la participation de centaines de personnes.

Les célébrations du 17e anniversaire de la paix et de la réconciliation nationales à Luena ont été marquées par l'inauguration d'une école primaire de 14 salles, ainsi que par la réouverture du Centre régional Est de réhabilitation physique.