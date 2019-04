Angola: Huíla lance un portail pour promouvoir le tourisme dans le sud

Lubango — Un site Web pour montrer et faire connaître les potentialités touristiques des provinces de Huíla, Namibe, Cunene et Cuando Cubango, a été lancé mercredi à Lubango par des photos et des vidéos par la ministre du Tourisme, Angela Bragança.

L'instrument géré par le Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, en partenariat avec le Chemin de fer de Moçâmedes (CFM), constituera un outil qui transformera les potentialités en opportunités d'investissement et attirera les touristes dans la région sud..

Ângela Bragança a affirmé que cet outil permettrait à tous les faiseurs du tourisme de se développer et de passer en revue cette mission, afin d'aider à l'augmentation des recettes publiques qui contribuent au Budget général de l'État.

Elle a souligné que pour enrichir le portail, il était nécessaire que ses administrateurs établissent des contacts avec les unités hôtelières et les opérateurs du tourisme, les agences de voyages, afin que le message parvienne au destinataire de manière claire et attrayante.

"Ce site Web devrait servir d'instrument pour rendre opérationnelle cette action régionale. Mais il ne suffit pas de lancer le site, il est important de le nourrir et de l'alimenter d'informations actualisées qui attirent l'internaute et, si possible, dans différentes langues, à commencer par l'anglais, le français, le mandarin et l'arabe ", a-t-elle indiqué.

Il a dit que l'instrument constitue un canal de relations et d'interactivité des peuples de diverses couches sociales, de sorte que les cadres qui s'en occuperont doivent être proactifs et innovants.

Ce portail a pour adresse www.visitehuíla.com

Les autorités gouvernementales et traditionnelles, ainsi que les opérateurs touristiques des provinces de Huila, Namibe, Cunene et Cuando Cubango ont témoigné l'acte.