Angola: Huila - La dégradation des routes entrave le développement du tourisme gastronomique

Lubango — La dégradation des routes d'accès à l'intérieur des municipalités et des communes a signalé jeudi, jeudi à Lubango, comme l'un des facteurs empêchant le développement du tourisme gastronomique dans la province de Huíla.

S'adressant à Angop, à l'occasion de la Foire gastronomique et des produits agricoles, en allusion à la Journée de la paix, les responsables des municipalités qui exposent à cette occasion considèrent la gastronomie de Huila comme "forte" dans les plats à base de céréales.

Mais pour son amélioration, a-t-il dit, il existe un besoin urgent de travaux de réfection des routes, moteur de l'émergence de chaînes hôtelières dans la région.

Wilson Cabral, directeur municipal de l'agriculture à Chicomba, a déclaré que la municipalité disposait d'un potentiel touristique capable d'attirer tout visiteur, pour présenter une marque pouvant être internationalisée, le "pirão" de maïs avec "lombi" et viande grillée, mais 'cause de la dégradation des voies d'accès, ces points ne sont plus visités et en état d' abandon.

Pour lui, cet obstacle affecte l'écoulement des produits du champ vers la ville, et une partie de la production de citrons et de bananes, en particulier, se détériore car ils ne résistent pas longtemps dans les granges.

Il pense que l'idée du directeur de l'agriculture de Caconda, Pinheiro Baptista, converge, qui signale que la dégradation des routes tertiaires et pas seulement empêche la mise en place de réseaux hôteliers qui faciliteraient la diffusion de la gastronomie locale et favoriseraient de plus en plus le tourisme dans la région.

Pour le responsable, la solution passe par la réhabilitation des mêmes voire des centres de consommation, afin de faciliter l'écoulement de la production et de promouvoir davantage les foires du genre, dans le but de connaître la production interne et le tourisme, ce qui va élever l'économie des familles paysannes.

Pour sa part, le représentant de la municipalité de Quilengues, Fernando dos Santos, a déclaré qu'il s'était intéressé à la cuisine pastorale, comme le "Maquengue", qui est le maïs frais moulu dans la pierre et enveloppé dans des feuilles de maïs, puis bouilli et un autre plat est le "Ngome", bouillon de farine de pâtes, rôti sur le gril.

Il a fait savoir que les plats "sont très appréciés" dans la région, mais peu connus ailleurs, de sorte que davantage d'événements de ce type faciliteraient la diffusion et davantage d'hommes d'affaires investiraient dans le suivi gastronomique du tourisme.

Onze municipalités de Huíla ont participé à la Foire, où l'exposition de produits du champ, des tubercules aux céréales, a été présentée en grand format et les plats typiques de chaque région ont été traités comme des cartes de visite.