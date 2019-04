Gabon: Ngoumie - Célébration du 12 mars en différé dans la Dola

Le week-end dernier se sont déroulées avec faste, les manifestations célébrant en différé, du 51eme anniversaire du Parti Démocratique Gabonais dans le département de la Dola province de la Ngounié. Une cérémonie conduite par le député de siège Yves Fernand Manfoumbi

C'est sous le sceau de la sobriété, marquée par une vaste campagne de sensibilisation essentiellement axée sur la discipline du militant, que l'ensemble des militants du PDG de la Dola a pu joindre l'utile à l'agréable. Des messes d'action de grâce, officiées par toutes les communautés religieuses présentes dans la Dola ont également été célébrées à l'intention du pays tout entier, des institutions et particulièrement du Président de la République Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba.

Des intentions de prière ont été formulées à l'endroit du pays et de ses dirigeants. « Puisse le Très Haut continuer de veiller sur le Distingué Camarade Président afin de l'aider à accélérer la cadence de la transformation économique et sociale de notre pays en général et du Département de la Dola en particulier » a lancé Yves Fernand Manfoumbi.

Les pédégistes de la Dola ont affirmé leur attachement aux idéaux de leur parti politique. Ils réaffirment leur soutien inconditionnel au PDG et font de leur « Dialogue-Tolérance et Paix » leur cheval de bail. Aussi, ont-ils invité aux uns et aux autres à l'union, au travail et à la justice, chers au Gabon.