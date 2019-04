Afrique de l'Est: L'Angola et la Russie signent de nouveaux accords de coopération

Moscou — La République d'Angola et la Fédération de Russie ont signé jeudi à Moscou, sept nouveaux protocoles de coopération, qui renforceront les relations entre les deux Etats dans plusieurs domaines.

En présence des Présidents João Lourenço et Vladimir Poutine, des accords sur la justice et les droits de l'homme, la pêche et l'agriculture ont été signés au Kremlin, portant sur la reconnaissance réciproque des habilitations littéraires et qualifications des diplômes universitaires.

Les parties ont également paraphé des protocoles dans le secteur du diamant pour l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, ainsi que le protocole d'entente entre l'ENDIAMA et l'ALROSA sur les activités géologiques et minières.

Le mémorandum d'accord conclu entre l'Institut géologique de l'Angola et la Rosgeologia de la Russie a également été signé dans le but de promouvoir la coopération dans le domaine des études géologiques et de l'identification de projets.

La visite de quatre jours que le Président de la République, João Lourenço, effectue en Russie prend fin vendredi (5).