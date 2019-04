Algérie: Des marches imposantes à Alger et dans d'autres wilayas pour le changement

ALGER - D'imposantes marches populaires se déroulent à Alger et dans d'autres wilayas du pays pour le septième vendredi consécutif, revendiquant un "changement radical", et la mise en oeuvre d'une feuille de route dans laquelle "seront absentes toutes les figures apparentées au régime", ont constaté des journalistes de l'APS.

Dès les premières heures de ce vendredi au ciel nuageux, des manifestants ont afflué en grand nombre vers, principalement, l'esplanade de la Grande poste et la place Maurice Audin, après avoir sillonné les principales artères de la capitale, dans un climat serein et pacifique.

Les manifestants ont également exprimé, à travers d'autres slogans et en brandissant des banderoles et des pancartes, leur refus "catégorique" de l'ingérence étrangère, leur attachement à l'unité nationale, la gestion de la période post-Bouteflika par des personnes "intègres et honnêtes".

Ils ont également rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP).

Ces marches populaires, les premières après la décision de Abdelaziz Bouteflika de mettre fin à son mandat en qualité de Président de la République, ont vu la participation notamment de jeunes et des moins jeunes, des femmes, des familles et des personnes âgées, unis dans la convivialité, pour "une Algérie meilleure et une deuxième République".

Même constat dans les autres wilayas où des marches similaires ont été organisées avec pratiquement les mêmes slogans.