Congo-Kinshasa: ART et société - Kinshasa réfléchit sur le lancement d'une nouvelle école de design

La perspective sera développée dans le cadre du symposium que va abriter la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), du 6 au 9 avril, entre l'Académie des Beaux-Arts (ABA) et Kin ArtStudio (KAS).

Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Spinning triangles ou « Triangles tournoyants » de Savvy contemporary, la rencontre qui commence ce week-end sera suivie de cinq ateliers de design, prévus du 10 au 14 avril, à destination des designers de la ville. Ils étaient à cet effet invités à répondre à des appels à projets en ligne jusqu'au 4 avril à 18h.

En prélude à ces deux moments importants, l'ABA a abrité, les 27 et 28 mars, un premier atelier sous la conduite de l'architecte Van Bo Le-Mentzel. Le sujet abordé, « Divisions et connections dans l'urbain. Cinq choses à désapprendre de l'architecture moderne », a donné lieu à deux journées d'échanges fructueux avec les étudiants sur la relation entre le design et les pratiques sociales autour de sa « machine à habiter ».

Le projet des Triangles tournoyants de Savvy contemporary se questionne sur la possibilité de conception d'un quotidien qui offre une opportunité d'un futur commun. Le design est apparu comme le domaine le plus propice à réaliser cette perspective, entendu que cette pratique guide nos vies quotidiennes à plusieurs niveaux.

En quatre jours, le symposium et les cinq ateliers qui s'ensuivront vont aborder le sujet. La problématique du futur commun à définir autour du design a porté Savvy contemporary à « défier et agir contre les forces inhérentes et néocoloniales dans les pratiques, la théorie et l'enseignement du design ».

Le centenaire de la célèbre école de design, le Bauhaus (fondée en 1919 à Weimar, Allemagne) s'est révélé comme une opportunité d'engagement au début du projet. Savoir qu'au départ, Bauhaus a donné naissance à un langage de forme d'objets quotidiens globalement tenu pour représentatif de la "modernité" tant sur le point de l'architecture, des meubles, de la céramique, le textile, etc. Ce à quoi s'ajoutent son influence, les pédagogies du design dans le monde entier sans cependant, pour la plupart du temps, faire cas de son poids colonial. Savvy contemporary propose une orientation différente et souhaite refonder une école de design.

Kinshasa va donc constituer le point de départ du projet de cette nouvelle école de design qui réponde aux attentes actuelles. Savoir qu'ici, l'école va se fondre au concept qui sera développé à partir de l'échange intensif des quatre jours du symposium. Quatre thèmes vont alimenter les dialogues et échanges de pensées ainsi que les pratiques entre différentes générations, régions du monde et expressivités, de Kinshasa et d'ailleurs. Les cinq ateliers prévus du 10 au 14 avril vont donner suite à ces travaux. Le processus enclenché successivement à Dessau et Berlin, en janvier, avant Kinshasa, va donner lieu à un concept d'école de design qui sera développé par les participants aux ateliers et le groupe de chercheurs sur le design. Il sera aussi, à l'occasion, question de discuter des possibilités de sa réelle existence au long terme, de penser une éventuelle coopération avec des structures existantes, de sa forme et structure. Après l'étape initiale de Kinshasa, Berlin, du 22 juillet au 18 août prochains, et Hong Kong, du 8 au 12 octobre.

Il est à retenir que le projet Spinning triangles porte sur la démarche entreprise depuis huit ans par Savvy contemporary quitte à réfléchir sur la configuration qu'il convient de donner à l'école du Bauhaus devenue centenaire cette année. En sa qualité de « Laboratoire des formes et des idées », il se définit comme « un espace indépendant, non-commercial, pour les créateurs en arts plastiques et vivants et les commissaires d'expositions internationaux » de diverses nationalités issues de plusieurs parties de la planète.

Créé en 2010 par le commissaire d'expositions Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, en Allemagne, plus précisément dans le quartier de Neukölln, à Berlin, Savvy contemporary se considère comme un laboratoire du développement et de l'échange intellectuels, artistiques et culturels des idées.