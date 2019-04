Cote d'Ivoire: Ligue 1-Bordeaux - Samuel Kalu absent contre l'OM

C'est sans Samuel Kalu que Bordeaux accueille l'Olympique de Marseille ce vendredi en ouverture de la 31ème journée de la Ligue 1. Le staff bordelais a annoncé le groupe ce vendredi matin. Quatre joueurs sont forfaits.

Selon L'Equipe, victime d'une douleur aux ischio-jambiers et absent depuis le 9 mars, Samuel Kalu ne fera pas son retour pour ce choc face à l'OM. L'attaquant nigérian ne figure pas dans le groupe bordelais retenu par Paulo Sousa. Toujours selon la même source, le milieu Aurélien Tchouaméni, opéré du péroné, manque aussi à l'appel. A en croire le quotidien sportif, Jimmy Briand et Nicolas De Préville pourraient être accompagnés par le jeune Josh Maja dans le secteur offensif, aux dépens de François Kamano et Yann Karamoh.

S'il y a un match à ne pas perdre à domicile pour les Girondins, c'est bien celui-là face à Marseille! Les supporters bordelais n'ont pas manqué de le signaler à leurs joueurs lors de rassemblements au Haillan. Bordeaux, à la recherche d'un succès depuis le 17 février dernier, reste sur 3 nuls de rang en championnat à Monaco (1-1), contre Rennes (1-1) et à Amiens (0-0) ce dimanche. Les « Marine et Blanc » ne comptent qu'un seule défaite face à Montpellier (1-2) lors de leurs 9 dernières réceptions au Matmut Atlantique en Ligue 1 et seront à la hauteur de l'évènement face à l'OM.

Le groupe bordelais

Costil, Poussin - Sabaly, Koundé, Poundjé, Jovanovic, Pablo - Otavio, Sankharé, Plasil, Basic, Youssouf, Lottin - Maja, Kamano, Briand, De Préville, Karamoh