Sénégal: Signature de convention de financement - La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé alloue 8 millions d'euros à la Banque Nationale pour le Développement Economique

La Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) et la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID), filiale du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), ont procédé ce Vendredi 05 Avril 2019 à Marrakech au Maroc, à la signature d'une convention de financement d'un montant de 08 (huit) Millions d'Euros. Cette signature de convention a été effectuée en marge des journées annuelles de la BID.

La Société Islamique pour le Développement du secteur privé (SID) est une institution financière multilatérale de développement, filiale du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) dont la mission principale est de soutenir le développement économique de ses pays membres, en fournissant des financements et des investissements aux entités du secteur privé (conformément aux principes de la Charia), des services de conseil et d'assistance technique aux institutions privées et aux gouvernements dans le but d'encourager, de créer, d'élargir et de moderniser les entreprises privées.

C'est dans ce cadre que la SID a octroyé une ligne de crédit de 8 (huit) Millions d'Euros en faveur de la BNDE pour le financement de projets liés à l'acquisition de biens et matériels d'équipement de PME - PMI sénégalaises.

Cette ligne de crédit permettra à la BNDE de mieux accompagner son cœur de cible PME - PMI en renforçant leurs activités. En 05 années d'exercice, la BNDE a renforcé sa connaissance de la PME sénégalaise et a su adapter sa stratégie en fonction de leurs besoins et des évolutions du marché. Grâce à cette dynamique, les financements de la Banque ont impacté plus de 1 800 PME-PMI dans les 10 régions du Sénégal et permis la création et la consolidation de plus de 8 000 emplois.