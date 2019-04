Cote d'Ivoire: Tourisme et voyage - Le Savaci devient l'Apv-Côte d'Ivoire !

Promesse de campagne, l'association patronale des agences de voyage de Côte d'Ivoire change de dénomination pour épouser sa réelle nature et relever les défis d'un professionnalisme de bon aloi.

En portant à sa tête, le 15 janvier dernier, Mme Marie Reine Koné, le Syndicat des agences de voyages d'affaires de Côte d'Ivoire (Savaci) entendait opérer une révolution copernicienne.

L'acte 1 de cet aggiornamento n'est autre que le changement de dénomination qui est effectif depuis le vendredi 5 avril, au terme d'une Assemblée générale extraordinaire (Age), tenue à la Chambre de commerce et d'industrie et qui a sanctionné l'adoption du nom Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire (Apv-Côte d'Ivoire ). D'autant plus l'Apv-Côte d'Ivoire est une faîtière patronale et non un syndicat, un préalable qui engage sa crédibilité en tant qu'interface unique avec tous les acteurs de l'écosystème du tourisme et du voyage. Ainsi qu'avec les institutions étatiques, internationales et multinationales. Avec à la clé, un repositionnement de ses missions et ambitions.

Ainsi donc, entourée de ses deux vice-présidentes Mmes Nadine Bla et Yolande Yacé, ainsi que de son secrétaire général, Alain Kouassi, la présidente Marie Reine Koné et les patrons d'agences, au sas du toilettage de leurs statuts et règlements, outre la nouvelle dénomination, ont décidé de se doter d'un Code d'éthique et de déontologie afin juguler les pratiques de concurrence déloyale, de dumping et autres maux qui minent la corporation.

Par ailleurs, avant d'exposer les dernières moutures des résolutions de la présente Age aux agences, le jeudi 11 avril prochain, l'on retient l'Apv-Côte d'ivoire entend jouer une part active au prochain Salon international du tourisme d'Abidjan (Sita) où elle a pris un stand pour ses membres, confortée en cela par l'accueil des plus cordiaux qu'elle a eu à Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national de promotion de la destination ivoirienne.

Par ailleurs, Mme Koné se réjouit des échanges favorables qu'elle a eus avec les ministres de tutelle, Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs ; Amadou Koné des Transports, en attendant d'être reçue par le Premier ministre aux fins de lui porter les préoccupations des professionnels du voyage en ce qui concerne la zone Uemoa. Sous réserve qu'un début de solution soit trouvé aux malentendus dans les rapports des agences avec les établissements bancaires, à la suite d'une rencontre à venir avec l'Association des banques et établissements financiers de côte d'Ivoire (Apbef-ci).

En outre, la présidente de l'Apv-Côte de'Ivoire souligne, au regard de sa vision d'une formation des plus pointues qu'une session sera organisée en mai-juin sur le NewGen ISS de l'IATA, le nouveau porte-monnaie électronique qui devrait consacrer la dématérialisation des paiements en parallèle avec la digitalisation des offres et services du voyage.