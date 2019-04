Congo-Kinshasa: Le HCR compte apporter une assistance pour les réfugiés qui va bénéficier les populations locales

Le HCR s'est félicité jeudi du don de 2,5 millions de dollars américains que lui a accordé le gouvernement du Japon afin de répondre aux besoins urgents des réfugiés burundais et centrafricains, ainsi que des personnes déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo (RDC).

« La situation en République démocratique du Congo (RDC) est très sérieuse parce que c'est un pays qui a vu de déplacements massifs de sa propre population dans plusieurs parties du pays, et, qui en plus a gardé ses portes ouvertes à des refugies d'autres pays », a déclaré le porte-parole du HCR pour le pays jeudi, Andreas Kirchhof.

Le pays compte des millions de congolais déplacés qui ont dû fuir leurs foyers et environ un demi-million de réfugiés, dont près de 172.400 réfugiés centrafricains dans le nord de la RDC et plus de 43.000 réfugiés burundais dans l'est.

Une fille déplacée se repose dans une salle de classe à Oïcha, Province du Nord Kivu. De nombreux déplacés internes en RDC logent dans des écoles en l'absence d'une meilleure option de logement.

La contribution du Japon, l'une des principaux donateurs du HCR en RDC, devrait permettre à des Congolais déplacés et retournés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri d'avoir accès à des logements familiaux.

Selon des évaluations, environ 88.000 habitations ont été détruites ou endommagées en 2018 dans ces deux provinces.

Le financement ira également au renforcer la réponse du HCR dans les domaines de l'éducation et de la santé pour les réfugiés et à améliorer la prise en charge des plus vulnérables, dans une logique « intégrée ».

« On cherche non seulement à soutenir les réfugiés mais à renforcer les structures dans les zones d'accueil pour que les réfugiés mais aussi la population locale ait accès à des centre de santé et des écoles », a souligné Andreas Kirchhof.

Selon le HCR, la crise en RDC, l'un des pays les plus pauvre de la planète et qui se trouve entouré de pays en crise telle que le Burundi, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, est l'une des crises les plus sous financées.

« L'obstacle numéro 1 pour fournir une assistance en RDC est le manque de fond, ce n'est pas la logistique ou l'insécurité, c'est vraiment le manque de fonds », a expliqué le porte-parole, appelant à renforcer le soutien international pour la région et le pays.