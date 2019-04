Soudan: Al-Bashir annonce le début de l'achèvement du dialogue élargi

Khartoum, 5-Avril (SUNA)- Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bachir a annoncé vendredi le début de l'achèvement du dialogue élargi comme étant le seul moyen sûr de proposer des choix qui satisferaient tout le monde.

Lors de son discours au palais républicain vendredi soir devant la rencontre de consultation de l'Autorité Suprême du Dialogue en présence de ses deux vice président, ses assistants , des forces sociales , leaders du Medias et rédacteurs en chefs de la presse , président Al-Bachir a déclaré que l'objectif du dialogue élargi est de parvenir à une nouvelle réalité politique régie par les critères de transparence, de justice, d'égalité des chances, de libertés publiques et de responsabilité à l'égard de ces libertés.

Al-Bachir a appelé d'organiser et à préparer le dialogue élargi et la communication avec le peuple soudanais à l'intérieur et à l'étranger, ainsi que les porteurs d'armes sans isoler personne.

Le président a souligné la nécessité de procéder à la réunification et de préparer la scène politique afin que le dialogue soit le chemin pour la mise en œuvre des directives par le biais de consultations sur l'ensemble des mesures nécessaires à cet effet.

Il a déclaré que la Présidence de la République sera un incubateur pour le dialogue et que son rôle est de préparer le processus et de parvenir à un consensus, en soulignant que ce sont les partenaires du processus politique et ses acteurs qui produisent les solutions.

"Le dialogue permettra au peuple soudanais de choisir librement ses dirigeants lors d'élections transparentes et équitables, compatibles avec toutes les conditions de procédure et de fond", a déclaré Al-Bashir. Il a souligné à cet égard qu'il était disposé à reconsidérer et à écouter tout point de vue sur l'ensemble des procédures régissant les mécanismes de mise en œuvre des élections, y compris ce qui a été réalisé récemment.