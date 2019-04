Soudan: Le pays appelle les parties Libyennes à cesser le combat

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a publié Vendredi un communiqué soulignant que le Soudan suit avec un vif souci les développements de la situation en Libye, représentée dans les affrontements militaires qui sont maintenant près de la capitale Tripoli.

Le texte a fait allusion à l'appel lancé par le Soudan à toutes les parties en Libye à arrêter le combat, à revenir à la table des négociations et reprendre le processus de paix soutenu par la communauté internationale.

Il a indiqué que le Soudan fera son mieux pour aider les frères en Libye à sécuriser leurs frontières du sud et contribuer avec les autres à trouver une solution pacifique.

Il affirme que le combat ne conduira que plus de souffrances aux Libyens et menace la paix et la sécurité régionales.

Le communiqué du Ministère des Affaires Etrangères a souligné que le Soudan appelle à intensifier les efforts de la communauté internationale et à tous ceux qui se préoccupaient des intérêts du peuple Libyen pour trouver une solution pacifique à la crise politique, stopper l'escalade armée et de préserver le sang et la vie du peuple Libyen frère.