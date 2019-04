Cote d'Ivoire: Convention continentale 2019 - Les Fédérations Léo Lagrange d'Afrique échangent sur leur gouvernance

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Touré Mamadou, a présidé la cérémonie d'ouverture de la Convention continentale organisée du 5 au 7 avril, à Abidjan.

« Réflexion sur les orientations, le développement et la gouvernance des Fédérations africaines. » Tel est le thème de la Convention continentale ouverte, hier à l'hôtel Eiffel à la Riviera. Organisée par les Fédérations Léo Lagrange d'Afrique, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, cette rencontre de trois jours a enregistré la présence d'une trentaine de participants. Notamment les administrateurs du réseau Léo Lagrange d'Afrique et de France, les mouvements de jeunesse, ainsi que des représentants de la société civile ivoirienne. L'objectif est clair : permettre à tous les administrateurs de cette organisation de se retrouver pour faire le bilan de leur gouvernance et d'échanger sur des projets de développement autour des thématiques d'actualité telles que l'immigration, l'insertion des jeunes, l'environnement.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Touré Mamadou, a salué la tenue de cet important événement en Côte d'Ivoire qui vise, selon lui, à proposer des outils de communication adaptés aux besoins d'expression et de citoyenneté des jeunes. Le ministre Touré a saisi cette occasion pour féliciter les présidents de toutes les fédérations qui se sont donné pour mission d'œuvrer au dialogue civil entre les institutions républicaines et la jeunesse. Il a également invité ce mouvement à se placer résolument en partenaire stratégique de l'Etat dans le cadre des différentes campagnes de lutte contre les fléaux auxquels sont exposés les jeunes, mais aussi, et surtout dans la mise en œuvre du service civique national. « Vous devez continuer à agir aux côtés du gouvernement afin de transmettre à nos jeunes certaines valeurs qui constituent les vertus cardinales de nos sociétés ; à savoir l'intégrité, la tolérance, la cohésion, le travail bien fait », a-t-il conseillé. Puis d'ajouter que « le gouvernement ivoirien fait de l'amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes une de ses priorités ».

Dans ce cadre, le ministre a dit pouvoir compter sur l'expérience de cette organisation pour le volontariat des jeunes, la formation des acteurs de la société civile et la démocratisation de la pratique sportive. Car, dira-t-il, la promotion de la jeunesse est l'affaire de tous. Dr Arsène Sibally, président de la Fédération Léo Lagrange Côte d'Ivoire, a, pour sa part, présenté la structure qu'il dirige. A l'en croire, cette organisation qui a vu le jour en 2000 compte une vingtaine d'associations affiliées à ce jour réparties à Abidjan et dans les grandes villes du pays. Les principales activités se font autour de plusieurs thématiques. Entre autres, la formation, le volontariat, l'animation, le service civique et le développement.