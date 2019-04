Cote d'Ivoire: Sécurisation communautaire - 526 déposants d'armes et de munitions reçoivent un appui

Les déposants volontaires d'armes et de munitions des localités de Boundiali, Séguelon, Dianra et Morondo ont bénéficié récemment de kits générateurs de revenus de la part de la Commission nationale de lutte contre la Prolifération et la circulation illicite des Armes Légères et de Petit Calibre (ComNat-ALPC).

C'était au cours d'une opération organisée du 26 au 30 mars derniers. Selon le service Communication de la ComNat-Alpc qui rapporte l'information, cette activité qui s'inscrit dans le cadre des missions de la ComNat-ALPC s'est déroulée sous la supervision des autorités préfectorales desdites localités.

Ce sont au total 526 déposants volontaires qui ont bénéficié entre autres de congélateurs, réfrigérateurs, brouettes, broyeuses de manioc, chaises malaga, herbicides, pulvérisateurs à dos, abris-bâches, fers à charbon et moulins à céréale. A l'occasion, plusieurs intervenants ont exprimé leur satisfaction et adressé leurs remerciements à la ComNat-ALPC pour la qualité des kits et l'opportunité qui leur est donnée de contribuer à la revitalisation sociale et économique de leurs localités.

Le secrétaire général de la préfecture de Boundiali a, au nom du préfet de région, exprimé toute sa reconnaissance au président de La ComNat-ALPC pour avoir honoré ses engagements vis-à vis des déposants. Il a également exhorté les détenteurs potentiels d'armes encore hésitants à les déposer pour également bénéficier de ces kits. « Ces appuis s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la confiance. Je vous exhorte à en faire bon usage pour relancer l'essor économique de nos régions », a-t-il lancé.

Au nom des bénéficiaires, Koné Moussa a remercié les donateurs et encouragé tous les détenteurs illégaux d'armes à les déposer. « C'est une réalité et j'en suis heureux. Avec mon kit de produits agricoles, je vais améliorer ma production d'anacarde et de coton. Merci au Président Kouadio Yao. Chers frères, faites comme moi », a-t-il indiqué.

Le préfet du département de Séguelon, les sous-préfets de Morondo et Dianra ont exprimé leur engagement à soutenir les initiatives de la ComNat-ALPC, en relayant les messages de lutte contre la détention illicite des armes légères et de petit calibre. Ainsi que les messages de paix auprès de leurs communautés respectives.