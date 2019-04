Cote d'Ivoire: Le rêve de Bailly, d'Aurier et de Déli Simon dans leur différent club

Il y a du monde chez les Ivoiriens qui espèrent gagner le titre avec leur club, remporter une coupe ou se qualifier pour une coupe européenne, la saison prochaine.

Dans ce contingent, trois joueurs rêvent d'un exploit inédit dans leur carrière, celui de remporter un titre européen, cette saison. Eric Bailly (Manchester United), Serge Aurier (Tottenham) et Simon Déli (Slavia Prague) sont encore en course en coupe européenne (saison 2018-2019). La semaine prochaine, ils disputeront les quarts de finale.

En Ligue des champions, Eric Bailly et Manchester United jouent leur avenir dans la compétition contre le Fc Barcelone. S'ils échouent, l'international ivoirien et son club auront la possibilité de tenter à nouveau leur chance, la saison prochaine. Car à six journées de la fin du championnat d'Angleterre, les Red Devils (6es) sont en course pour un accessit en coupe européenne (Ligue des champions ou Europa league). Serge Aurier et Tottenham, eux, en découdront avec Manchester City dans un duel anglais. En Angleterre, l'arrière droit ivoirien et ses coéquipiers occupent la troisième place qualificative pour la Ligue des champions. Enfin, Déli Simon sera le seul ivoirien en lice, lors des quarts de finale de l'Europa league. Slavia Prague, son club, joue sa survie face à Chelsea. Un échec n'empêchera pas le défenseur ivoirien de tenter une autre aventure européenne, la saison prochaine. A quatre journées de la fin de la première partie du championnat de la République tchèque, Slavia Prague est leader. L'équipe disputera également les demi-finales de la Coupe de la République tchèque.

D'autres joueurs ivoiriens ont également des challenges collectifs à défendre avec leur club, au plan local. Nicolas Pépé et Kouadio Yves Dabila ont un bon coup à jouer avec Lille. A huit journées de la fin du championnat de France, Lille est bien placé pour finir vice-champion de France et se qualifier directement pour la phase de poules de la Ligue des champions, la saison prochaine. Leur coéquipier en sélection, Maxwel Cornet, est également en pole position avec Lyon pour se qualifier pour le tour préliminaire de la même compétition. En Suisse, Assalé Roger peut être champion de la saison avec les Young Boys. Le club de Berne est leader du championnat après 26 journées.

En Italie, Franck Kessié est sur deux fronts avec son club, Milan Ac. Après 30 journées, l'équipe occupe la 4e place qualificative pour la Ligue des champions. Le milieu de terrain et son club sont également en course pour la Coupe d'Italie. Le 24 avril, ils disputeront la demi-finale retour contre la Lazio. Au match aller, à Rome, Milan Ac avait arraché le nul et compte obtenir la qualification à domicile.

Pour sa première saison dans le championnat écossais, Bayo Vakoun est en passe de glaner les premiers titres de sa carrière professionnelle. Le Celtic Glasgow, son club, est leader du championnat et est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Ecosse.

Au Portugal, l'international espoir Doumbia Idrissa et son club Cp Sporting sont bien positionnés pour se qualifier pour une coupe européenne, la saison prochaine. L'équipe occupe la 3e place à sept journées de la fin du championnat. A défaut du titre du champion, Doumbia Idrissa pourra accrocher à son palmarès une coupe du Portugal. Le Cp Sporting dispute la finale le 25 mai, contre le Fc Porto.