Cote d'Ivoire: Coopération Côte d'Ivoire / France - Un forum économique pour renforcer l'axe Abidjan-Bordeaux

L'association Akwaba Gironde issue de la région française éponyme organise, du 21 au 24 mai, à Bordeaux, la deuxième édition du forum Ivoir-Bordeaux. 500 participants sont attendus.

La coopération décentralisée est un mode de coopération internationale qui se montre efficace pour booster la croissance des pays en développement. L'association des Ivoiriens vivant dans la région française de la Gironde dénommée Akwaba Gironde, l'a bien compris et s'est engagée à exploiter cette niche pour le développement des villes ivoiriennes. Elle organise, en effet, du 21 au 24 mai, à Bordeaux (capitale de la Gironde), un forum économique dont le but sera de réunir sur une même plateforme les opérateurs économiques ivoiriens, bordelais et de la diaspora ivoirienne vivant à Bordeaux, afin de leur permettre de nouer des partenariats d'affaires. Des responsables d'Akwaba Gironde ont annoncé l'événement au cours d'une conférence de presse, hier, à la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan-Plateau.

L'institution consulaire est le principal partenaire et le garant moral du forum. Et c'est chez elle que s'enregistreront les entreprises ivoiriennes désireuses de participer au forum. Les secteurs ciblés sont, entre autres, les Btp, l'immobilier, les Tic et les énergies renouvelables. Il s'agit de la 2e édition après la première, en 2014.

« Nous voulons, à travers ce forum, contribuer au développement des entreprises et des villes ivoiriennes, par la mise en relation des opérateurs économiques ivoiriens et bordelais. Mais également par des réflexions sur les potentialités à exploiter dans le cadre de la coopération franco-ivoirienne et plus spécifiquement entre les villes ivoiriennes et Bordeaux. La Côte d'Ivoire aura beaucoup à gagner en renforçant sa coopération avec Bordeaux », estime Monnint Kouléon, le responsable de la communication d'Akwaba Gironde.

A l'en croire, 500 participants dont une cinquantaine d'entreprises et plusieurs hauts responsables de collectivités ivoiriennes sont attendus à ce forum dénommé Ivoir-Bordeaux. Ivoir-Bordeaux est un forum professionnel qui vise certes à renforcer l'axe Abidjan-Bordeaux, mais aussi à vendre la destination Côte d'Ivoire auprès des entreprises françaises. L'agenda de l'évènement mentionne des conférences et des panels thématiques autour du thème général : « La promotion économique : enjeux et perspectives » et des rencontres B to B et B to G (à destination des organisations).