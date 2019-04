Cote d'Ivoire: Education nationale - Dimanche, fin des inscriptions en ligne des enseignants contractuels

La phase des inscriptions des concours de recrutement exceptionnel de 10300 enseignants contractuels du préscolaire, du primaire et du secondaire public court vers sa fin.

Ainsi, ce dimanche à minuit les inscriptions en ligne s'achèvent et le mercredi 10 avril marquera la fin du dépôt des dossiers dans les directions régionales et départementales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a environ deux semaines, plus de 23000 personnes ont été inscrites. Les semaines suivantes, les candidats ont continué de se faire enregistrer.

Cependant pour que la candidature soit enregistrée, les dossiers complets et conformes doivent être déposés dans les directions régionales et départementales au plus tard le 10 avril prochain. Selon une source introduite, aucune prorogation de date ne sera faite. Vu les impératifs de l'organisation des examens à grand tirage (Cepe, Bepc et Baccalauréat).

Les postes indiqués concernent les instituteurs adjoints, les professeurs bivalents de collège et les professeurs de lycée. Le recrutement exceptionnel d'enseignants est voulu par le Président de la République Alassane Ouattara. Ces concours s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement. Il s'agit de combler le déficit d'enseignants.

5300 instituteurs adjoints, 3000 professeurs bivalents de collèges et 2000 professeurs de lycée sont à recruter. Le mode de recrutement se fera par écrit.