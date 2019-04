Cote d'Ivoire: Information climatique - Le ministère de l'Environnement équipe la Sodexam en matériel de pointe

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a officiellement remis, jeudi, dans ses locaux à la Riviera Bonoumin-Cocody, un lot de matériels à la Sodexam en vue de renforcer ses capacités.

Ce don s'inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration de la résilience des populations par un meilleur accès à l'information climatique (Plcc). D'une valeur d'environ 100 millions de FCfa, il est constitué de six stations agro-climatiques automatiques de niveau 2, un serveur informatique haute capacité, neuf ordinateurs et un réseau Gprs de télétransmission de données.

La remise du don a eu lieu en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi, qui représentait son collègue des Transports, Amadou Koné ; du directeur général de la Sodexam, Jean Louis Moulod ; du représentant de la Banque africaine de développement (Bad), heureux donateur ainsi que de plusieurs collaborateurs. « Ce projet entre dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat, à travers l'opérationnalisation de nos contributions déterminées au niveau national ou, en d'autres termes, la stratégie de développement bas-carbone et résilient aux changements climatiques de la Côte d'Ivoire », a indiqué le ministre Joseph Séka Séka.

Il a également souligné que ce projet qui a été lancé par son prédécesseur, la ministre Anne Désirée Ouloto, le 21 juin 2018, et que cette remise de matériel marque une étape importante de sa mise en œuvre. Cette remise, selon le ministre en charge de l'Environnement, est pleine de symboles, du moment où le matériel météorologique est remis le jour de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie. Il a, par ailleurs, félicité et encouragé la direction de la Sodexam dans sa mission. « Nous sommes convaincus que ces équipements contribueront à faire changer de paradigme dans la production de données, en modernisant davantage la collecte, la production de données et d'informations climatiques en temps réel », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter que ce soutien de son département ministériel à la Sodexam, grâce à la Bad, va servir à produire des outils et services climatiques de plus en plus adaptés et à temps aux différents usagers et à améliorer l'impact de l'action de la Sodexam sur la question climatique.

Joseph Séka Séka a remercié la Bad pour le financement de ces équipements qui renforce la collaboration entre les structures nationales et qui accompagne efficacement l'action du gouvernement ivoirien dans sa vision du développement national bas-carbone et résilient aux changements climatiques. Quant au ministre Jean Claude Kouassi, au nom de son collègue des Transports, il salué le geste de celui de l'Environnement et du développement Durable ainsi que la Bad qui a financé ce projet. Il a cependant dénoncé le fait que le savoir et savoir-faire de la Sodexam que beaucoup de pays frères envient à la Côte d'Ivoire soient parfois confrontés au manque de matériel en quantité et en qualité. C'est pourquoi il a demandé à cette structure de prendre soin de ces équipements modernes destinés aux populations du Poro et de la Bagoué.

Selon Jean Claude Kouassi, grâce à ce matériel, les populations attendent, en ce début de saison des pluies, des informations précises en vue de se prémunir des effets néfastes du changement climatique. « Le gouvernement, pour sa part, compte sur vous pour mieux orienter l'activité des services dans le cadre de la protection civile », a-t-il lancé aux responsables de la Sodexam. Il a également demandé à la Bad et aux autres partenaires de continuer de soutenir ce projet afin que toutes les populations ivoiriennes en bénéficient. Le matériel a été symboliquement remis au ministre Jean Claude Kouassi par le Pr Joseph Séka Séka. Le représentant d'Amadou Koné l'a ensuite remis au directeur général de la Sodexam qui s'est dit heureux de recevoir ce don qui va permettre à sa structure d'être équipée dans l'accomplissement de ses tâches météorologiques.