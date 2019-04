Soudan: Al-Bashir - La deuxième phase du dialogue pour réaliser le changement

Khartoum, 5-Avril (SUNA)- Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bachir a déclaré que la déclaration de la deuxième phase du dialogue marquait le début du processus de transformation nationale visant à provoquer le changement souhaité et avait convenu de recourir à l'opinion du peuple lors des élections convenues.

Al-Bachir a souligné l'ouverture de la porte aux esprits et aux compétences des Soudanais ici et à l'étranger pour contribuer à la soumission de propositions dans le cadre d'une large délibération sur la question économique.

Le président a indiqué que l'État travaillait actuellement dans deux directions sur la gestion de l'économie: la première est basée sur une vision lointaine liée à la gestion de la production et à la création d'un environnement politique propice à la recherche d'un consensus politique et à une répartition équitable des opportunités. La seconde direction de l'administration publique est liée à l'économie actuelle, soulignant à cet égard que la proclamation de l'état d'urgence est pour lutter contre le trafic illicite et la spéculation, la corruption et les distorsions du marché ; ce sont les problèmes auxquels le courant économique est confronté, appelant à la coopération de tous: le gouvernement et le peuple pour mettre en œuvre ces mesures et pour lutter contre les distorsions de l'économie.