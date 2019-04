Gabon: Ngounié - Addax livre le Complexe social de Mandji

Le gouverneur de la Ngounié (sud-Gabon) a rehaussé la remise officielle du Complexe social de Mandji réhabilité par la société Addax Petroleum Oil et Gas Gabon (Gabonews) :

Le 5 avril 2019 s'ajoute dans le registre des journées mémorables du département de Ndolou. Ces travaux de restauration du centre préscolaire, du bâtiment administratif et des logements du personnel, ont été effectués grâce au Fonds de développement des communautés locales "FIDCL". Et, surtout dans le respect par Addax du cahier de charge contractuelle. La société Gabon Entretien et Bâtiment sous la direction de Chartin Mboulou Ndjimbi a mis son ingéniosité afin de satisfaire les uns et les autres par la qualité des travaux.

La rénovation du Complexe social de Mandji résulte de la vision des autorités gabonaises à répondre aux besoins des populations. "Le FIDCL permet l'amélioration des conditions de vie de ces communautés locales en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et le bien-être" a indiqué le représentant d'Addax Petroleum Oil et Gas Gabon, Hugues-Gatien Matsanga. En effet, c'est dans le cadre de ce fonds que ce chantier est arrivé à terme malgré le contexte socioéconomique difficile. Les travaux ont pris en compte l'érection d'une clôture, la construction d'un préau ainsi que la mise aux normes des réseaux électriques et d'adduction d'eau avec l'installation d'un suppresseur outre les 3 villas, les salles de classe et le bâtiment administratif. "Tout ceci vient s'ajouter aux efforts fournis par le FDCL pour soutenir l'action du Conseil départemental de Ndolou" a reconnu l'émissaire du ministère du pétrole, Étienne Mboumba.

Devant une telle œuvre, la responsable du Centre préscolaire de Mandji, Pélagie Anna Minkoué ne pouvait que s'en réjouir. Car les capacités d'accueil étaient insuffisantes, seulement 88 enfants compris entre 3 et 5 ans bénéficiaient de l'espace. Avec ces infrastructures, c'est l'image de la commune de Mandji qui s'embellit, a commenté l'édile, Benoît Jacquart Mougoula. Avant la coupure du ruban et la visite guidée des locaux, le représentant du ministère du pétrole, Étienne Mboumba a exhorté les bénéficiaires à une meilleure utilisation du Complexe social de la localité.