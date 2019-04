Tunisie: Un bâtisseur de rêves

Ce Franco-Tunisien basé à Londres n'est pas très connu en Tunisie, pourtant, il excelle par son talent et son savoir-faire, ce qui lui a valu un Oscar pour sa collaboration dans le film « Le livre de la jungle » en tant que spécialiste des effets spéciaux d'animation cinématographiques.

Né en Corse, Abdel Halim Garess a obtenu son diplôme de la Dwarf Academy Montpellier (un centre de formation pour les artistes et techniciens en animation 3D) avant de s'installer à Londres et entamer une brillante carrière professionnelle, participant à la post ou préproduction de films devenus mythiques et travaillant dans de grands studios, à l'instar de MPC Framestore et Lucas Film.

Il a contribué à la création d'effets spéciaux de grands blockbusters comme «Les Gardiens de la Galaxie (vol1 et 2)», «300: La naissance d'un Empire», «Maléfique», «Dracula Inédit», «Les Animaux Fantastiques», «Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar» et «Le Livre de la jungle».

Rien de plus exaltant que de faire de sa passion un métier et pouvoir prendre part à ces grandes productions mondiales. Une passion que Abdel Halim aime partager en prenant part à différentes conférences et autres rencontres dans le monde. Ce fut le cas en 2017 en Tunisie où il a pu échanger avec de jeunes amateurs de comics, d'art numérique et autres films d'animation et jeux vidéo dans le cadre du « Festival Comic Con Tunisia », et parler de ce métier, de sa formation et des coulisses. L'artiste continue à développer son art et à approfondir sa technique, il a récemment travaillé dans la réalisation de la nouvelle version du film d'animation «Le Roi lion» dont la sortie est prévue pour cet été. Que la force soit avec toi Abdel Halim!