Tunisie: Sortir la tête de l'eau

Si critiqués après leur mauvaise série de résultats négatifs, les coéquipiers de Seifeddine Akermi auront une bonne occasion de renouer avec le succès et se réconcilier avec leur public. Les protégés de Chokri Khatoui devront, ainsi, engranger quelques points pour éviter de devenir relégables en cette fin de saison.

En effet, il n'est un secret pour personne que le Stade Tunisien, passé cette saison à côté de ses objectifs et qui sortira ainsi les mains vides pour la énième fois de suite, tient à sauver son parcours au moins par une place confortable au classement de la Ligue 1. Le match d'aujourd'hui sera donc une belle occasion pour la bande à Khatoui afin de dépasser la crise et confirmer la prestation honorable affichée face au CSS malgré la défaite. Toutefois, le club doit se méfier et bien se préparer à cette sortie qui s'annonce très délicate. Le club va trouver certainement pas mal de difficultés face à une formation kairouanaise très déterminée pour récolter les trois points et fuir le magma du classement. Et pour ce faire, les coéquipiers de Mihoubi doivent tourner définitivement la page de la débâcle de la Coupe afin de remonter la pente .

Et l'on est bien curieux de voir le visage du ST après son élimination de la Coupe. Il est à rappeler, à ce sujet, que le club du Bardo reste toujours incapable d'empocher les victoires en championnat depuis 5 journées d'affilée (4 défaites et un nul). Il devient impératif de redresser la barre et de stopper l'hémorragie. La seule manière de reprendre le large, c'est de frapper très fort aujourd'hui et de convaincre. En revanche, un quelconque faux pas risque de lui coûter très cher en fin de cette saison.

Mihoubi d'entrée

La formation de départ sera remaniée avec l'absence de Seif Akermi et Houssem Bnina pour cause de blessure. Pour sa part, Youssef Trabelsi, grippé, manquera à l'appel. Quant au onze de départ, dans la cage stadiste, Kais Amdouni sera aligné dès le début au détriment de Mehdi Ben Mrad lourdement critiqué suite à sa piètre prestation face au CSS. Pour le reste, la formation bardolaise devrait évoluer en 4-3-3 autour d'une défense composée de Marouane Mihoubi avec Rayen Ben Khemis dans l'axe. À gauche, on aura Nidal Laifi et à droite Yassine Ridane qui remplacera Mohamed Salah Mhadhbi expulsé face au CSS. Concernant l'entrejeu et l'animation offensive, il y aura Hamza Hadda à côté de Haykel Chikhaoui et Issam Ben Khemis. En attaque, Aymen Sfaxi et Rabii Homri seront chargés d'alimenter Guy Mbenza, repositionné en pointe.