Cote d'Ivoire: David Malpass, Kristalina Géorgieva - « Visite historique » de Boga Sako à la banque mondiale et au FMI

En séjour aux États-Unis d'Amérique, BOGA Sako Gervais Président-Fondateur de la Fidhop et de Graddh-Afrique, 5ème Vice-président de EDS, s'est rendu au siège de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ci-dessous son témoignage.

« Ce vendredi 5 Avril 2019, de 11h00 à 14h30, en plein cœur de la capitale américaine Washington DC, j'ai eu l'honneur de visiter et de découvrir en profondeur les deux grandes institutions financières internationales, la BANQUE MONDIALE et le FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. Une visite qui s'est achevée sur une rencontre des plus inattendue pour moi et mes hôtes...

En effet, répondant à l'aimable invitation de quelques compatriotes et amis travaillant dans ces deux institutions, j'eus l'opportunité de parcourir les principaux bâtiments faisant office de sièges de la BM et du FMI. Et au cours du déjeuner qui m'a été offert dans ces locaux, en compagnie d'autres frères d'Afrique, je pus surtout poser des questions et obtenir les réponses qu'il me fallait.

L'ultime étape de ma visite à été de monter au 12ème étage, pour voir les bureaux du Président de la Banque Mondiale.

Que ne fut alors l'agréable surprise !

Comme si nous avions un rendez-vous elle et moi, elle était là, dans le grand hall, la Présidente par intérim de la Word Bank Group.

En effet, depuis la démission de Mr Jim Kim, suite à la démission en Janvier 2019, la BANQUE MONDIALE était dirigée depuis le 1er Février 2019 par Mrs Kristalina GÉORGIEVA (the Chief Executive Officer and Interim Président of the Workd Bank).

Ainsi, non seulement elle eut l'amabilité de m'accorder un quart d'heure de son précieux temps, afin de me présenter et parler succinctement de la situation de notre CÔTE D'IVOIRE, qui nous fait courir partout, pour la préserver du pire, mais en plus elle accepta de poser en photo avec moi, ce visiteur inattendu.

Si ce n'est pas DIEU qui avait tout ficelé, je ne sais comment cette rencontre aurait pu être possible...

MORALITÉ :

Certains peuvent penser détenir tous les carnets d'adresse, les plus fournis au monde, peut-être.

Cependant, tant que Nous autres, nous mènerons le juste combat pour notre Nation, avec la Foi, le DIVIN nous ouvrira toutes les portes !

ENFIN, une anecdote.

Durant la visite j'ai découvert une pancarte EDS. C'est à dire l'instance des Gouverneurs de tous les pays membres, qui désigne le président de la BM après analyse des candidatures. (Justement, ce monsieur sur la photo avec la Présente de la Banque et moi, est le chef de ce EDS, qui s'apprêtait à annoncer au monde entier que le nouveau Président de la BANQUE MONDIALE s'appellera désormais Mr David MALPASS.

Mais moi, ce EDS me ramena évidemment à notre Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté, à son Référent politique Laurent GBAGBO, à son Président Georges Arnaud OUEGNIN et à tous mes collègues Vice-présidents et nos membres et sympathisants.

Il n'existe pas de hasard dans ce que DIEU planifie !

METTONS NOUS DONC AU TRAVAIL, ÂPREMENT, POUR SAUVER NOTRE CÔTE D'IVOIRE D'ICI À OCTOBRE 2020. PUISSE DIEU BÉNIR NOTRE PATRIE !!!