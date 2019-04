Togo: Heidelberg Cement Group et ses filiales du pays joueront pleinement leur partition

65% du financement dans la réalisation du PND (Plan National de Développement) lancé depuis quelques semaines par le Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, doit provenir des privés.

Si le président togolais et le gouvernement depuis lors s'activent et multiplient les initiatives en vue d'une réussite de ce plan de développement à l'horizon 2022, il est à noter déjà que certaines structures non-étatiques ne sont pas également du reste pour apporter leur pierre à cet édifice. C'est visiblement le cas de la société allemande Heidelberg Cement Group et ses filiales du Togo, Cimtogo, ScanTogo et GranuTogo.

Face aux directeurs des organes de presse togolaise hier Vendredi 05 Avril 2019, à Lomé, à la faveur d'un déjeuner de presse organisé à leur intention, le Directeur général de ces trois structures et aussi Directeur régional ayant sous sa direction, Cimbénin et Cimburkina, Eric Goulignac, a détaillé les initiatives que compte entreprendre cette société étrangère opérant dans le secteur extractive au Togo, pour accompagner cette vague en faveur du développement et du bien-être des populations.

Pour M. Goulignac qui se veut admiratif des efforts entrepris ici et là par l'exécutif togolais pour faire développer le pays, il sera question de la part de Heidelberg Cement de projets d'une valeur de 25 millions d'euros (soit environ 16,5 milliards de Fcfa) dont la rentabilité et la viabilité seront présentées au Conseil d'Administration de Heidelberg Cement, au mois de Juin et Juillet prochain au cours de son assise. Si ces projets obtiennent l'adhésion de ce Conseil, la société aura à investir aussi bien pour sa modernisation et son expansion mais aussi pour l'amélioration de sa performance.

Le Directeur général des ces trois structures de Heidelberg Cement au Togo a annoncé qu'il va donc être question de la construction et de l'installation d'un 4ème broyeur à Lomé, mais aussi de projet à l'énergie verte photovoltaïque, pour une certaine indépendance vis-à-vis de l'électricité et être à l'abri de toute difficulté énergétique. De nouveaux pas à venir dans le parcours de ces trois sociétés et en faveur des Togolais pourrait-on dire dans la mesure où, elles s'activent déjà pour remplir pleinement les différents volets de leur responsabilité sociétale (RSE) et aussi dans la contribution à l'économie nationale.

Pour rappel, le PND (Plan National de Développement 2018-2022) qui succède au SCAPE (Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi 2013-2017), conformément à la vision 2020 de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) et à l'Agenda 2030 des Nations-Unies pour le développement durable, entend concilier les notions d'« émergence » et de « développement durable » tout en se focalisant sur la transformation structurelle de l'économie, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social.

La mise en œuvre du PND permettra de renforcer le rayonnement international du pays, d'améliorer l'inclusion sociale et financière, de positionner le secteur privé pour prendre le relais de l'investissement public, de renforcer la sûreté et la sécurité. Il se traduira par la mise en œuvre des programmes et projets comme (i) la transformation profonde du port et de l'aéroport international de Lomé (ii) le développement du corridor logistique Nord-Sud, (iii) la facilitation de la connexion entre infrastructures de transport et zones économiques spéciales (ZES), (iv) la création de pôles de tourisme d'affaires autour de centres de conférences, (v) la création de pôles financiers et d'affaires autour des ZES, (vi) la construction de parcs industriels, la mise en place d'agropoles fédérant plusieurs activités et (vii) le développement des projets éducatifs, sanitaires et environnementaux.

A terme, le PND permettra de créer 1 500 000 emplois (y compris les emplois indirects et les activités génératrices de revenus). Dans sa réorientation stratégique, le PND s'articule autour de trois (3) axes stratégiques interdépendants tels que l' "Axe stratégique 1 : Mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région", "l'Axe stratégique 2 : Développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industries extractives", et enfin, l' "Axe stratégique 3 : Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion".