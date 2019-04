Maroc/Guinée: CAF Ligue des Champions - Le Wydad ramène un précieux nul de Conakry

Le Wydad a ramené un précieux nul (0-0) de la pelouse des Guinéens de Horoya ce samedi, en quart de finale aller de la Ligue des Champions CAF. Les Rouges n'ont plus qu'à s'imposer devant leur public pour assurer leur qualification pour les demi-finales. De son côté le Horoya est dans l'obligation d'aller chercher le billet pour le dernier carré à Casablanca.

Les Rouges et Blancs de Matam qui cherchaient un résultat positif à domicile ont vite tenté d'ouvrir le score. D'abord à la deuxième minute, Ocansey Mandela provoque un coup mais qui sera mal négocié. L'équipe du Wydad qui ne laissait pas jouer son adversaire bénéficie d'une opportunité quelques minutes plus tard et Khadim Ndiaye sauve le Horoya.

Les Guinéens portés par Ocansey obtiennent deux occasions consécutives accompagnées à chaque fois Mandela est légèrement bousculé dans la surface de réparation mais l'arbitre ne bronche rien. Pas de penalty, encore moins de but durant la première période (0-0), c'est le score à la pause. La seconde période a failli tourner également à l'avantage du Horoya AC qui a obtenu plusieurs contre-attaques, mais mal négociées par Ocansey Mandela, Boniface Haba et Patrick Razak. Il n'y aura pas de but à l'aller (0-0), la qualification se jouera à Casablanca.

Les Wydadis auront leur destin entre les mains en vue d'une qualification aux demi-finales, lorsqu'ils recevront les Guinéens, le 13 avril prochain.