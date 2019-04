Guinée: Lancement du test de recrutement pour intégrer l'armée

A l'instar de toute la Guinée, les épreuves d'endurance pour le test de recrutement aux fins d'intégrer l'armée s'est ouvert ce vendredi à Labé.

Le premier groupe de 465 candidats dont 30 filles ont été reçus sur la piste de l'aéroport pour la course et ce groupe réunissait ceux qui ont le bac et des diplômes plus élevés,le second groupe de 995 personnes dont 81 filles et qui concernait les titulaires de diplômes inférieurs au bac.

Des dispositions sécuritaires et sanitaires étaient en place pour gérer les éventualités qui pouvaient se poser.

A 8h et 55 ', le ton est donné pour le premier groupe et concernait un peloton de 100 personnes.Le premier du groupe a fait moins de 25 mn pour les 8 km sur un délai de 45 et s'appelle Mamadou Ousmane Diallo .

Pendant ce temps,les yeux hagards, Kemo Leno suivait attentivement la course attendant fébrilement son tour.

Précision importante,ceux qui auront la chance d'être retenus devront faire des flexions abdominales et des appuis faciaux en plus d'être soumis à des épreuves intellectuelles.