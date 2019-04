Afrique: Classement FIFA - Le Congo régresse de huit places

L'instance mondiale de football a publié, le 4 avril, son classement mensuel pour les nations. Le Congo se retrouve à la quatre-vingt douzième position mondiale et vingtième sur le plan continental.

Les Diables rouges qui ont cruellement manqué la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, Egypte 2019, en concédant une défaite contre les Warriors du Zimbabwé (0-2), le 24 mars dernier à Harare, ne cessent de produire de mauvaises nouvelles au public sportif congolais. En effet, le Congo recule de huit places au classement de la Fédération internationale de football association (Fifa) du mois de mars. Ce positionnement présage la mauvaise santé du football congolais. Les autorités sportives doivent multiplier les efforts pour stopper ce qui ressemble désormais à la chute du sport roi dans le pays.

Au niveau africain, le top 5 garde presque la même configuration depuis décembre dernier. Le Sénégal confirme sa suprématie à la première place (23e sur le plan mondial). La Tunisie, deuxième au niveau continental et vingt-huitième sur le classement général, est suivie par les super Eagles du Nigeria (42e). Le Maroc et la République démocratique du Congo sont respectivement 4e et 5e en Afrique tandis qu'ils occupent la 45e et la 46e place sur plan international.

Notons qu'aucun pays africain ne figure sur les dix premières places du classement mondial dont les trois premiers restent les mêmes. La Belgique est en tête, suivie par la championne du monde, la France, et le Brésil. L'Angleterre arrache la 4e place à la Croatie qui se retrouve 5e. L'Uruguay passe 6e alors que le Portugal recule d'une place (7e). La Suisse, l'Espagne et le Danemark restent respectivement 8e, 9e et 10e.