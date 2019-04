Afrique du Nord: Athlétisme/Championnats arabes - L'Algérien Bouanani en bronze sur 110m/haies

Le Caire — Le hurdler Amine Bouanani a offert à l'Algérie sa quatrième médaille aux Championnats arabes 2019 d'athlétisme qui se déroulent actuellement en Egypte, en remportant le bronze sur le 110m/haies (messieurs), disputé samedi pour le compte de la deuxième journée.

Une breloque qui s'ajoute aux trois remportées la veille, lors de la première journée, à commencer par celle de Souad Azzi, médaillée d'or sur le 20 km marche, épreuve dans laquelle ses compatriotes Mohamed Ameur et Bariza Ghezlani ont pris respectivement l'argent et le bronze.

Outre Bouanani, Azzi, Ameur et Ghezlani, six autres Algériens ont abordé la compétition vendredi. Il s'agit de Mohamed-Amine Fodil dans l'épreuve du saut en hauteur, Aymen Sabri sur le 20 km marche, Mahmoud Hammoudi sur 100m, Lyès Mokdel sur 110m/haies, ainsi que Slimane Moula et Fethi Benchaâ sur 400m.

Au total, 23 Algériens sont engagés dans ces Championnats arabes 2019, dont quatre feront leur entrée en lice ce samedi, à savoir Hicham Cherrabi (perche), Nabila Bounab (disque), ainsi que Yousra Arar et Khadidja Ameur (saut en hauteur).

Lors de la précédente édition disputée en 2017 en Tunisie, l'Algérie avait terminé à la troisième place avec 18 médailles (9 or, 5 argent, 4 bronze), alors que la première place était revenue au Maroc (12 or, 11 argent, 9 bronze), devant la Tunisie (9 or, 13 argent, 12 bronze).