Madagascar: Startimes - Les gagnants de l'opération 'Kitapom-batsy » primés

Chose promise chose due. Startimes a procédé hier à la remise des lots pour les clients qui ont décidé de se réabonner à ses offres. On rappelle en effet que, Startimes a lancé en début mars l'opération dénommée « kitapom-batsy » qui consiste à encourager au réabonnement.

Le système est simple : les clients qui n'ont pas pu se réabonner pendant une période de trois mois mais qui décident de revenir, bénéficient d'un lot composé de produits de première nécessité. Les premiers réabonnés tirés dans le cadre de ce jeu ont récupéré, hier, le leur. 20 d'entre eux ont bénéficié d'un sac de 50 kg de riz, et de deux litres d'huile ; 20 autres ont eu droit à un sac de cinq kg de riz et un litre d'huile, et le reste deux litres d'huile. « Startimes est tout à fait conscient de la rude période que traversent ses abonnés tous les mois pour le paiement des factures, des écolages et le règlement des loyers. L'idée est d'alléger les charges mensuelles des clients pour qu'en se réabonnant, ils puissent continuer à jouir de la télévision numérique », a expliqué Aina Ralai, Directeur Marketing de Startimes, hier lors de la remise de ces lots de PPN.

Une aubaine, en somme pour les abonnés gagnants puisqu'ils vont de nouveau pouvoir apprécier les bons programmes concoctés par Startimes. « Nous essayons toujours d'offrir le meilleur pour nos clients actuels et futurs » selon toujours le Directeur Marketing de Startimes qui a notamment cité la série « The hypochondriac » exclusivement diffusée sur la chaîne Novela F Plus. A noter que pour Antananarivo, l'accès aux services Startimes est seulement à 60.000 Ar. Mieux, l'abonnement aux bouquets classiques et super est à 40.000 ariary. Des offres qui, en tout cas, sont intéressantes sur le marché, de plus en plus concurrentiel de la télévision numérique à Madagascar.