Madagascar: Le calme du week-end après une semaine mouvementée

Début de week-end plutôt calme après une semaine un peu plus mouvementée que d'habitude avec ce ton abrupt utilisé par le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures. Le soufflet est pour le moment retombé, mais la suite risque d'être problématique pour tout le monde. Les deux jours à venir devraient permettre à tout le monde de reprendre ses esprits et d'essayer de trouver des solutions acceptables pour sortir d'une impasse.

Le calme du week-end après une semaine mouvementée

Le week-end est donc le bienvenu pour essayer de se changer les idées. L'actualité de cette semaine est toujours aussi morose. L'insécurité est toujours aussi préoccupante, mais elle amène parfois certains à s'en servir pour lancer des « fakenews ». Mais il n'est point besoin de cela pour sentir la crainte diffusée qui règne dans certains quartiers. Les Tananariviens ont appris à vivre avec. L'atmosphère va cependant devenir moins pesante durant ces deux jours de repos qui s'annoncent. L'actualité politique n'a pas connu de grands rebondissements durant ces derniers jours. La précampagne électorale pour les législatives, objet d'un rappel à l'ordre de la CENI mais autorisée par la HCC, bat son plein.

Certains candidats ne s'en privent pas. Ils vont certainement continuer car pour eux, il n'y a pas de trêve. Les citoyens, quant à eux, regardent parfois avec amusement ces gestes intéressés sensés valoir reconnaissance de leur part. Un siège de député vaut toutes les simagrées. Le week-end sera calme mais malaisé pour certains habitants de la capitale qui doivent parfois supporter les coupures d'eau intempestives. La Jirama a encore du pain sur la planche pour satisfaire tous ses usagers. Il ne reste plus à espérer que la météo sera clémente comme le prédisent les services d'Ampandrianomby. On peut espérer que l'accalmie du week-end permettra d'apaiser les tensions dans certains secteurs. La semaine à venir risque d'être agitée avec l'annonce de la grève des employés des domaines et les suites du bras de fer annoncé, il y a deux jours.