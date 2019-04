Afrique: CAF Ligue des Champions - Le CS Constantine sans complexe face au tenant du titre

Le CS Constantine a un important rendez-vous, ce soir, pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions africaine. Le club algérien affronte un adversaire de taille, le tenant du titre, l'Espérance sportive de Tunis.

Le CS Constantine, qui atteint pour la première fois de l'histoire ce stade de la compétition, sera appelé à puiser dans ses ressources pour passer l'écueil de l'Espérance. Pour l'acte I de la double confrontation, les Constantinois, même s'ils vont évoluer sur la pelouse de leur stade Chahid-Hamlaoui, s'attendent à une rencontre compliqué.

« Ce sera un match difficile devant le tenant du titre. On est conscients que notre mission ne sera pas facile, mais on n'a pas peur de l'ES Tunis. Le CSC a prouvé qu'il peut aller le plus loin possible dans cette compétition. L'équipe qui bat le TP Mazembe, le Club Africain et Al Ismaily, peut bien rivaliser avec l'ES Tunis et passer son écueil, a confié l'attaquant de pointe Mohamed Amine Abid, dans des propos relayés par Le Buteur. Si on veut entrevoir la manche retour à Radès avec un avantage, on doit faire le plein à Hamlaoui. On doit gagner avec un score large face aux Tunisiens, pour prendre option pour les ½ finales de cette Ligue des champions africaine. On a des atouts à faire valoir et on doit mettre les bouchées doubles dès l'entame du match, en trouvant le chemin des filets pour déstabiliser la défense de l'EST et la mettre en doute. On doit presser l'adversaire dès le début du match pour marquer d'entrée et pouvoir prendre confiance et bien gérer la suite de la rencontre. »

La mission des Constantinois s'annonce difficile face à un adversaire aguerri pour ce genre de rendez-vous. Mais les « Sanafir » ont montré qu'ils avaient des atouts à faire valoir depuis le début de cette édition, ce qui leur a permis notamment de terminer à la 2e place en phase de poules, à un point de l'ogre TP Mazembe. Ils espèrent rééditer la prestation grandiose réalisée face au TP Mazembe.

« Si on parvient à rééditer cet exploit de 3 buts à 0 du TP Mazembe face à l'ES Tunis, on aura franchi un grand pas vers la demi-finale de cette prestigieuse compétition africaine. Je crois qu'on a les moyens et les capacités de relever ce défi. On doit montrer aux Tunisiens qu'on est un adversaire solide et capable de rivaliser avec les ténors de l'Afrique. »

Le club Algérien a déjà éliminé l'autre représentant tunisien, le Club Africain et pourrait compter sur ses supporters après avoir vu la sanction de huis clos levée.