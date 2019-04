Afrique: CAF Ligue des Champions - Le TP Mazembe en terrain hostile à Dar Es Salam

Le Tout puissant Mazembé affronte ce samedi, la redoutable équipe de Simba SC, champion de Tanzanie en titre.

Les Congolais n'ont jamais perdu contre les Tanzaniens en coupes africaines interclubs, et espèrent rester sur cette dynamique dans le fief des rouge et blanc, réputé très hostile aux équipes visiteuses. Les Corbeaux veulent prendre la revanche du football congolais face à cette équipe qui a éliminé l'AS Vita Club, dans des très mauvaises conditions.

« On est là pour un match à fort enjeu, c'est une mission importante pour nous. Au-delà du fait que ce soit un match décisif, ça reste une rencontre d'abord à bien jouer, bien qu'elle sera intense et de haut niveau. On revient d'une défaite en championnat, on a déjà oublié cette rencontre qui nous a donné quelques indications sur notre jeu. Face à Simba SC, ce sera une autre compétition. A nous de bien nous comporter parce qu'il y a une qualification au terme des 180 minutes. Mais bien avant de penser à la rencontre de Lubumbashi, il faut bien jouer et pourquoi pas gagner à l'aller », a confié Pamphile Mihayo, l'entraineur du TPM, dans des propos relayés par le site du club.

Pour Rainford Kalaba, les Corbeaux sont à Dar Es Salam avec la ferme volonté de montrer à tous que le TPM n'est pas venu en promenade. « On est tous prêts pour ce rendez-vous. Il faut jouer décomplexé dans un stade qui sera plein à craquer. La qualification se joue, à coup sûr, au match aller. On va jouer vers l'avant, sans peur, attaquer, défendre, le tout à la fois. Il n'y pas de pression, c'est Simba avec sa réputation de gagner à Dar-Es-Salaam qui tiendra à s'imposer. Les Tanzaniens jouent collectivement alors ne les laissons pas développer leur jeu. Cela reste un match de foot et un plaisir de le disputer. »