Maroc: L'ICIEC tient son AG annuelle à Marrakech

Le Groupe de la Banque islamique de développement (Groupe BID) organise la 44ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs à Marrakech, et ce du 3 au 6 avril 2019. Parallèlement à cet événement de haut niveau, les entités du secteur privé du Groupe de la BID y compris la Société islamique pour l'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (SIACE), organisent le Forum du secteur privé du Groupe BID.

D'une manière succincte, l'objectif principal du Forum est de mettre en évidence les activités, les services et les initiatives dans les domaines de l'investissement, du commerce et de l'assurance dans les Etats membres. En outre, le Forum fournira une plate-forme unique pour redynamiser les réseaux d'affaires et établir des relations d'affaires et des partenariats avec d'autres représentants de premier plan et homologues de la communauté d'affaires afin de partager leur expérience semblable. En parallèle, le Forum permettra aux communautés d'affaires dans les pays membres d'organiser des réunions parallèles de B2B programmées.

Oussama Kaissi, directeur général de l'ICIEC, a souligné que "ces Assises annuelles revêtent un aspect spécial pour nous car elles coïncideront avec la célébration du 25ème anniversaire de la SIACE. Depuis le tout début, la SIACE a su pleinement jouer son rôle en tant que pionnier, innovateur et facilitateur de la finance islamique; un rôle que nous poursuivons toujours".

L'Assemblée générale annuelle servira également de plate-forme pour le lancement après approbation par le Conseil des gouverneurs du rapport annuel 2018 avec les états financiers y afférents de la société. Durant ces mêmes Assises, la SIACE va lancer le rapport annuel sur l'efficacité du développement (RAED) qui devra mettre l'accent sur le rôle de la société dans l'appui des objectifs de développement des pays membres. Cette année, la SIACE a été récompensée de nombreux prix prestigieux pour son rôle dans la facilitation du financement de projets novateurs qui feront non seulement appuyer les économies des pays membres dans leurs développements inclusifs respectifs mais protégeront aussi l'environnement.

En célébrant ses réalisations des 25 dernières années et en perspective de ses réalisations futures, la SIACE s'engage à continuer de couvrir les risques politiques et économiques, et à soutenir les exportateurs et les investisseurs de manière à créer un impact de développement durable et significatif dans les pays membres.

Fondée en 1994 en tant qu'institution multilatérale et membre du Groupe de la Banque islamique de développement, la SIACE a comme mandat d'encourager le commerce transfrontalier et les investissements directs étrangers (IDE) pour ses pays membres.

Pour s'acquitter de son mandat, la SIACE fournit des solutions d'atténuation des risques aux exportateurs de ses pays membres en les protégeant contre les risques commerciaux et les risques politiques, pour qu'ils puissent vendre leurs biens et services à travers le monde. L'assureur-crédit multilatéral fournit également des solutions de risques aux investisseurs du monde entier qui investissent dans les pays membres de la SIACE.

La SIACE est la seule société multilatérale de crédit à l'exportation et d'assurance d'investissement dans le monde qui fournit des solutions d'assurance et de réassurance conformes à la charia.