Afrique: Quand les mariages religieux deviennent des imitations !

Dans des vieilles religions que nous nous réservons de citer, les mariages se passent non pas par imitation, mais plutôt par engagement divin des deux époux. Aujourd'hui c'est le contraire dans des assemblées chrétiennes. Les mariages religieux tels qu'ils se font et se défont dans nos villes actuellement sont devenus presque des imitations sans réelles convictions ni engagements.

Pour que nos constats soient clairs, expliquons en des termes simples ces trois types de mariage, notamment coutumier, civil et religieux. Le mariage coutumier ou traditionnel est fondé sur la dot que les parents de la future épouse reçoivent. Le mariage civil est caractérisé par le port des alliances aux doigts devant un officier d'état-civil en présence des couples témoins. Et le mariage religieux, quant à lui, se passe devant l'autel et rendu sacré par l'homme de Dieu en rapport avec des engagements conjoints des partenaires envers Dieu.

Alors pourquoi quand un couple croyant se marie religieusement, ses voisins ou leurs connaissances voudraient-ils faire autant, même s'ils sont athées, c'est-à-dire n'ayant aucun rapport avec la spiritualité ? C'est simplement par imitation. À l'allure où vont les choses, le mariage religieux risque de perdre sa « vraie substance spirituelle ». Car le constat est que parmi ces mariages qui se célèbrent à chaque bout des rues de nos villes, il y a certainement d'autres qui n'ont rien à voir avec la religion proprement dite. Les observateurs avertis ne nous contrediront pas sur cette question.

Et il y a même certains qui pensent que ces mariages religieux sont devenus comme la « dernière phase » du mariage avec un grand « M » qui se subdiviserait en trois phases dont la première et la deuxième seraient respectivement le mariage coutumier et le mariage civil. Donc, ne pas faire de mariage religieux, c'est s'arrêter au milieu de la route. Et même des couples qui ne prient pas voudraient à tout prix réaliser ce mariage.

Un couple, qui venait de se marier légalement un samedi, a été abordé le même jour dans la soirée par une race de jeunes gens afin que le lendemain, ce couple improvise un mariage religieux. Il faut quand même noter que ce couple ne prie dans aucune assemblée religieuse. En voulant imiter les autres, il va accepter de faire ce mariage dans une assemblée chrétienne. Alors arrive le dimanche, le jour J. Trop de ratés traduisant l'impréparation et le non-engagement divin. Ce jour-là, nombreux sont des fidèles qui se sont éclatés de rire. Quelle honte pour le couple!

Attention, ces démarcheurs de mariages religieux sont partout à la recherche des mariages coutumiers ou civils pour pousser les mariés vers les mariages religieux. Quel commerce ! Ces jeunes travaillent avec certaines pseudo paroisses. Et beaucoup de nouveaux mariés acceptent cette proposition. D'où la ruée effrénée vers les mariages religieux. Car si le couple refuse de le faire, il manque ainsi la dernière phase du mariage avec un grand M .

Enfin, il y a un nouveau concept qui vient de voir le jour relatif à la célébration successive de ces trois phases de mariage. Ce sont « Les trois J », c'est-à-dire les trois jours qui se suivent pour célébrer le mariage avec un grand M, à savoir vendredi coutumier, samedi pour le civil et dimanche pour le religieux. Allez-y comprendre !