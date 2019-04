Sénégal: Baaba Maal annonce "deux à trois albums", à l'occasion des 35 ans du Dande Lenol

Dakar — Le musicien sénégalais Baaba Maal, leader du Dande Lenol, compte sortir "deux à trois albums", en marge d'une tournée internationale devant commémorer les 35 ans de son groupe.

"Je suis en train de préparer une tournée internationale qui va nous prendre peut-être un an pour célébrer les 35 ans du Dande Lenol. Cela se célèbre. on va aller à la rencontre des Sénégalais de la diaspora et des mélomanes africains sur le continent, que ce soit au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres pays", a-t-il annoncé.

Cette tournée devrait conduire le Dande Lenol à la rencontre de la diaspora sénégalaise et des mélomanes "en Europe et aux Etats-Unis et enfin venir clôturer ici au Sénégal", a indiqué son leader dans un entretien paru dans l'édition du week-end du quotidien privé L'As.

"C'est un tableau important, ce qui veut dire qu'en marge de ces tournées que nous devons faire, je vais sortir deux à trois albums. Un des albums sera mon album international avec ma maison de disque", a-t-il précisé.

"Depuis +Télévision+, (son album sorti en mai 2009), je n'ai pas encore sorti d'album. Je suis en train d'écrire les titres et j'enregistre petit à petit. Je veux sortir un album en collaboration avec beaucoup de jeunes artistes en qui j'ai confiance", a signalé Baaba Maal.

Il a cité Carlou-D, Takeifa, le fils de Mbassou Niang, son défunt manager. "Je veux faire quelque chose avec cette génération pour leur permettre d'avoir une certaine opportunité".

"A un certain moment, a-t-il relevé, j'ai fait quelque chose de similaire avec le Positive Black Soul dans +Far In Fouta+. Je veux réitérer cela avec un plus grand nombre d'artistes pour leur donner une opportunité d'être vu à côté de moi. Peut-être que cela leur ouvrira des portes".

"L'autre album que les fans réclament, c'est de la musique typiquement traditionnelle, classique, que les Sénégalais aiment beaucoup comme Baayo ou comme Diamdeli. J'ai trois albums à réaliser Insha-Allah d'ici à la fin de la célébration de cet anniversaire, aussi en même temps préparer la prochaine édition des Blues du fleuve au Fouta. C'est un festival qu'on ne peut plus laisser tomber, qui a pris une certaine envergure", a souligné Baaba Maal.