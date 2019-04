Ile Maurice: Vente des biens de Dawood Rawat - «Les actes de Ramtoola sont illégaux»

Dawood Rawat contre-attaque. L'ancien patron de la BAI a, par le biais d'un affidavit rédigé par Me Bhooneshwar Sewraj, Senior Attorney, objecté à ce que sa propriété d'un arpent à Floréal et celle de dix perches à Port-Louis soient vendues à la barre. La procédure de vente à la barre de ses propriétés a été appelée, hier, devant la Master and Registrar de la Cour suprême.

Dawood Rawat estime que les «actes de l'administrateur spécial Yacoob Ramtoola de la British American Insurance (BAI) sont illégaux», car, selon lui, sa nomination a expiré depuis le 24 septembre 2015 et Yacoob Ramtoola a failli à convoquer une réunion décisive des créanciers de BAI. Il demande à la cour d'émettre un ordre déclarant que les actes de l'administrateur spécial, sont «nul and non avenus».

«He has no locus to represent BAI», soutient l'ancien Chairman Emeritus de la BAI. Dans son affidavit de plus de 90 paragraphes dans lequel Laina Rawat agit comme proxy, Dawood Rawat dresse une chronologie des évènements. Il est revenu sur sa nomination comme président du groupe avant de soutenir que le gouvernement actuel s'est lancé dans une vendetta politique depuis 2014 contre lui. Selon ses dires, le gouvernement attaquerait ceux qui sont proches de l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Dawood Rawat égratigne également le rapport nTAN sur la BAI, affirmant qu'il est «taché d'irrégularités». «On m'a accusé d'avoir mis sur place un Ponzi Scheme afin que le gouvernement s'approprie des biens de la BAI. Mais ces allégations sont non fondées.»

D'ajouter que : «Mes biens ont été gelés. Ce, à quoi, je ne pourrai honorer mes dettes. Je ne comprends pas comment, après pratiquement trois ans et demi, l'administrateur spécial décide de procéder à la vente de mes biens qui ont été saisis le 17 décembre 2018», poursuit-il. Ses dettes s'élèvent à Rs 69 720 099 avec intérêts.

Dawood Rawat souhaite qu'un ordre soit émis par la Bankruptcy Division de la Cour suprême, déclarant que le groupe ne tombe plus sous l'égide de l'administrateur spécial. Il a également fait une requête pour que les actes des administrateurs Yogesh Rai Basgeet et Mushtaq Oosman soient proclamés comme nuls et non avenus. «Leur nomination a expiré depuis le 30 mai 2015.»