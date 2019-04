Sénégal: Me Aya Diop sur la tenue de leur congrès national les 14, 15 et 16 juin - «Le Sytjust n'est pas au bord de l'implosion»

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a tenu hier, vendredi 5 avril 2019, un point de presse pour annoncer la tenue d'un congrès pour les 14, 15 et 16 juin 2019 à Saly. Le secrétaire général dudit syndicat, Me Aya Boun Diop, explique que malgré les voix discordantes qui s'élevaient les semaines passées, le syndicat n'est pas au bord de l'implosion.

«Après avoir rencontré les membres du bureau exécutif national, on a décidé de tenir le congrès du Sytjust les 14, 15 et 16 juin prochain à Saly », a annoncé le secrétaire général du Sytjust Me Aya Boun Malick Diop, lors de la conférence de presse tenue hier, vendredi 5 avril au Palais de justice de Dakar. Lors de cette rencontre à laquelle prenaient part les membres bureau exécutif national, M Diop explique : «« Il y a quelques jours de cela, le Sytjust a parlé à travers quelques voix discordantes mais c'est dans l'ordre naturel des choses.. Notre organisation regroupe des cadres donc c'est tout à fait normal qu'il y ait le choc des idées. C'est seulement des signaux qui montrent que nous avons un syndicat dynamique et qui regroupe des cadres capables d'aborder la contradiction quand c'est nécessaire». Toutefois, a affirmé le secrétaire général du Sytjust, « Ces débats de la semaine dernière ne sont pas des prémices de l'implosion du Sytjust ».

Pour le secrétaire, le syndicat en est sorti plus fort et plus uni que jamais. Interrogé sur le prolongement de son mandat, Me Aya Boun Malick Diop dira : «ce qui a valu le prolongement de mon mandat qui devait se terminer le 30 mars 2017, c'est ce qu'on appelle en droit l'état de nécessité, nous avions beaucoup de revendications ». En effet, le 19 mars dernier, les membres du bureau exécutif national avaient annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire, ce 6 avril, parce qu'ils pensent que le bureau doit être renouvelé. Le mandat du secrétaire général était en fait expiré depuis le 30 mars 2017. Me Ngoné Diop, greffier au tribunal de grande instance hors classe de Dakar et membre du bureau exécutif national du Sytjust ira dans le même sens que son secrétaire général. « Il n'y a jamais eu de problème car le Sytjust et les membres du bureau exécutif national sont des frères », a-t-elle affirmé.

Avant d'ajouter : «Si nous avions annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire, c'était pour pousser le Sytjust à choisir une date. Parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus se taire car le mandat du secrétaire général était dépassé de loin et le bureau exécutif national n'arrivait pas à trouver une date. Il fallait donc que des voix s'élèvent, nous avons représenté des camarades, nous avons choisi d'harmoniser les positions même si tout le monde n'était pas d'accord du fait qu'on aille voir le Sytjust. C'est ce qu'on a réussi en fixant les dates du 14, 15 et 16 juin 2019 à Saly. On essaie de sécurisé ces dates. Nous allons travailler en vue du congrès en renouvelant les cellules de base, en vendant les cartes au niveau de toutes les juridictions du Sénégal».