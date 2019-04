Soudan: Le porte-parole se félicite les forces régulières

Khartoum — Le porte-parole du gouvernement a fait l'éloge de la façon dont les forces régulières ont traité les manifestants rassemblés devant le commandement général de l'armée, dans le centre-ville de Khartoum, samedi.

M.Hassan Ismail ministre de l'Information et des Communications et porte-parole du gouvernement a déclaré que les forces régulières soudanaises, l'armée, la police et la sécurité manifestaient un esprit nationaliste face aux manifestants à Khartoum.

Malgré la forte sédition et l'incitation de l'opposition à manipuler le symbolisme de cette date, le 6 avril, la manière dont l'appareil gouvernemental a traité l'événement a été hautement appréciée et valorisée par le peuple, a déclaré le porte-parole dans ses commentaires.

Il a souligné que l'homme soudanais reste très cher et qu'il serait préservé et protégé. Il a exhorté les différents partis politiques à œuvrer pour désamorcer la situation et encourager le dialogue.

«Nous adhérons au principe du dialogue pacifique car il n'existe d'autre moyen viable que le dialogue; c'est la seule sortie» a souligné la ministre.