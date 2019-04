Gabon: Allocution de clôture par M. Alexandre BARRO CHAMBRIER pour la naissance du RPM

document

Libreville, le 7 avril 2019. Allocution intégrale de M. Alexandre BARRO CHAMBRIER, président du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM), rebaptisé Rassemblement pour la Patrie et pour la Modernité (RPM), à la clôture du 1er congrès extraordinaire du parti.

Mesdames et Messieurs les Présidents et Représentants des Partis amis et des Organisations de la Société Civile ;

Mesdames et Messieurs les Congressistes ;

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs ;

Chers Patriotes ;

Après trois jours d'intenses discussions, dans une ambiance chaleureuse et patriotique, nous voici parvenus aux termes de nos travaux sanctionnés par d'importantes décisions dans de nombreux domaines.

C'est pour moi le lieu, de féliciter le bureau du Congrès et son Président, le Patriote Vincent de Paul GONDJOUT, les vice-présidents, le Rapporteur Général et ses adjoints, pour l'efficacité avec laquelle le bureau a conduit le déroulement de ces assises.

Je voudrais aussi féliciter les bureaux des Commissions, leurs Présidents et rapporteurs, pour la qualité du travail abattu, en si peu de temps.

Je m'en voudrais d'omettre dans ce chapelet de félicitations, le comité d'organisation, son Président, les différents comités ainsi que le secrétariat du congrès, pour leur dévouement et les dispositions judicieuses prises qui ont permis d'assurer le succès de notre rencontre.

Mes félicitations s'adressent aussi, surtout et naturellement à tous les congressistes pour leur participation active aux débats ainsi que pour la pertinence et la richesse de leurs interventions et contributions.

A cette heure tardive de la journée de dimanche, permettez-moi, en outre, de remercier tout spécialement les Présidents et représentants des Partis amis et de la Société Civile, qui ont sacrifié leurs obligations dominicales pour être présents à la cérémonie de clôture.

Mesdames et Messieurs les Congressistes ;

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs ;

Chers Patriotes ;

*Ce 1er Congrès Extraordinaire restera dans les annales de notre Parti comme un congrès historique. En effet, la décision de changer de dénomination, pour passer de Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) auquel les militants étaient à juste titre attachés, du fait des conditions de son adoption, à Rassemblement Pour la Patrie et la Modernité (RPM) n'a pas été facile. Mais comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, ce changement était devenu nécessaire pour marquer une réelle rupture avec le passé afin de forger et promouvoir le particularisme de notre identité* .

Je tiens, chers patriotes, à vous remercier de m'avoir suivi dans cette voie qui marque un tournant décisif dans notre lutte pour un Gabon nouveau.

Je vous exhorte à vous approprier notre nouveau nom, à le propager afin que l'opinion nous reconnaisse désormais à travers lui.

Cette exhortation est également valable pour, d'une part, notre nouvelle devise : *« Démocratie -Développement - Equité »* et d'autre part, pour le nouveau logo dont le design devra être affiné par le Conseil Exécutif.

Mesdames et Messieurs les Congressistes ;

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs ;

Chers Patriotes ;

Vous avez également procédé à une profonde révision des Statuts et Règlement Intérieur en y introduisant d'importantes réformes destinées à mieux préparer le Parti à affronter les défis qui l'attendent.

A cet égard des structures plus proches du terrain ont été créées pour favoriser le travail de proximité et une meilleure couverture du territoire national.

Pour leur part, les organes dirigeants ont été réaménagés, élargis et largement renouvelés. Je suis persuadé que la présence de cadres plus expérimentés aux côtés d'une nouvelle génération de responsables, ainsi que d'un certain nombre de femmes donnera une impulsion revigorée à notre formation politique qui doit continuer à s'affirmer comme une force politique montante dans le paysage politique de notre pays.

*La principale tâche assignée à tous ces nouveaux dirigeants consiste à œuvrer inlassablement à l'implantation du Parti dans les moindres recoins du Gabon, à élargir et renforcer ses rangs afin qu'il joue effectivement son rôle d'avant-garde dans la lutte pour la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance.*

Je sais que la tâche ne sera pas toujours aisée mais armés de leurs convictions, de leur dévouement et de leur patriotisme ils sauront surmonter les pires difficultés.

Je me félicite aussi des bonnes résolutions qui ont été adoptées, notamment, sur la clarification de notre ligne politique. Je crois qu'il s'agit d'une grande avancée qui répond non seulement aux attentes de nos militants, je dirais même de nombreux compatriotes mais aussi d'une nette démarcation avec ceux qui se plaisent à agir en eaux troubles afin de continuer à entretenir la confusion et la duperie.

C'est à juste titre que le congrès a insisté sur le renforcement de l'unité de l'opposition, car comme cela a été dit, ʺunis nous sommes forts, seuls nous sommes faibles, ʺ et face à un régime à bout de souffle, qui ne recule devant rien pour se maintenir, il n'y existe aucune autre alternative à l'unité.

*Je tiens à dire ici, que le Rassemblement Pour la Patrie et la Modernité (RPM) prendra toute sa part dans la recherche de l'unité et de la cohésion des partis de l'opposition déterminés à mettre fin au règne de l'obscurantisme, du népotisme, de l'amateurisme et de la gabegie.*

Mesdames et Messieurs les Congressistes ;

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs ;

Chers Patriotes ;

Au moment où prennent fin les présentes assises, je tiens à vous souhaiter, singulièrement aux congressistes venant de l'intérieur, un bon retour, sous la protection divine, dans vos localités respectives, en vous demandant de transmettre aux patriotes qui n'ont pas pu faire le déplacement de Libreville, mes salutations militantes.

Sur ce, je déclare clos les travaux de notre Congrès Extraordinaire,

Vive le Rassemblement Pour la Patrie et la Modernité !

Vive le Gabon !

Vive l'Opposition patriotique !

Que Dieu bénisse le Gabon

Je vous remercie.