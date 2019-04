Ile Maurice: Projet hôtelier à Bel-Ombre - «Aret ek sa bann permi EIA manti manti-la !»

Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) monte à nouveau au créneau. Sur sa page Facebook, le collectif en appelle le ministre de l'Environnement, Etienne Sinatambou, à ses responsabilités : «Aret kokin laplaz ar piblik, aret ek sa bann permi EIA manti manti-la !»

AKNL est notamment revenu sur l'octroi d'un permis Environment Impact Assessment (EIA) à West Coast Leisure Ltd pour son projet hôtelier à Bel-Ombre. Un permis que le collectif demande au ministre Sinatambou d'annuler, estimant que ce projet hôtelier ne réunit pas les conditions nécessaires.

Qualifiant le rapport de West Coast Leisure Ltd d'«amateur», AKNL fait ressortir que celui ne fait aucune mention des Environmentally Sensitive Areas (ESA), «ni des wetlands, ni du lagon, ni des dunes de sable». Le collectif va plus loin, en alléguant que «finn servi guidelines pou irigasyon olye servi guidelines for coastal water quality».

Qui plus est, soulignent les militants écologistes, le rapport de la compagnie comprend même une «desalination plant» ; or, font-ils remarquer, pour une telle infrastructure, un autre permis EIA est nécessaire. AKNL fait également remarquer que le rapport de West Coast Leisure Ltd ne mentionne aucune étude scientifique sur l'impact de la construction de l'hôtel sur l'environnement.

C'est pour toutes ces raisons que le collectif demande au ministre de l'Environnement de réagir. «Sa ti bout laplaz ki resté la, ki déza omilyé enn tralé lotel dan Bel-Ombre, li tou sinpleman bizin res pou piblik. Nou lakot li pa ekstansib ek zordi sa bann ti bout laplaz ki resté-la li esansyel pou piblik», insistent les militants écologistes. Pour eux, il ne fait aucun doute que «pé fer boukou ditor a nou péi, a bann zénérasyon ki pé vini».