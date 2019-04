Congo-Kinshasa: Lutte contre le tribalisme, la corruption,... La DYJECET pour un véritable Etat de droit

Les personnalités membres de la Dynamique des Jeunes Cadres Congolais pour l'Etat de droit et la Lutte contre le Tribalisme (DYJECET), ont procédé au lancement officiel de leur ASBL.

La cérémonie solennelle de cette activité a eu lieu le samedi 6 avril dernier, en présence du Conseiller du Chef de l'Etat en matière de la jeunesse, M. Patrick Mbuyi, ainsi que d'autres personnalités politiques réunies dans le salon rouge du Ministère des Affaires Etrangères dans la commune de la Gombe.

Dans son discours de circonstance, Me Félix Mutombo, ci-devant Coordonnateur de cette asbl, a tenu, dès l'entrée en matière, à préciser que la DYJECET est une structure qui est née pour accompagner la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre le tribalisme, la corruption, le détournement des deniers publics. Il a saisi cette opportunité, pour dévoiler les objectifs poursuivis par l'ASBL qu'il coiffe notamment, la lutte contre toute forme de tribalisme et discrimination, le combat pour le partage équitable des richesses ; la dénonciation de tout acte de corruption et de trafic d'influence, promouvoir l'unité nationale et les idéaux de la RD. Congo ; défendre les acquis de la démocratie ; la vulgarisation des lois de la République.

Afin de concrétiser un des piliers majeurs du programme du Président de la République, à savoir : la lutte contre les antivaleurs, la DYJECET promet de s'engager, ensemble avec ses membres rompus d'expériences, dans la lutte contre la corruption afin de restaurer véritablement un Etat de droit.

Encadrement de jeunes et assainissement de la ville

Soucieuse de voir la capitale dans toute sa splendeur, une Ville où la population peut vaquer librement à ses occupations en toute sécurité, la DYJECET entend œuvrer dans le domaine de la rééducation des jeunes désœuvrés commune appelés Kuluna, avec objectif de restaurer la sécurité dans la capitale congolaise. Cette phase, soutiennent les membres de la structure, va se faire à travers la formation de ces jeunes dans différents domaines.

Par ailleurs, l'ASBL jouera aussi le rôle de première main pour l'assainissement de la ville. Ceci, à travers ses trois projets d'actions. Le premier est intitulé Assainissement, Salubrité et Transformation (AST) ; le deuxième sera axé sur la récolte des déchés dans différentes résidences reconnues légalement par la loi et, enfin, la transformation des plastiques. Ces projets sont d'une importance capitale d'autant plus qu'ils contribueront au développement de la ville de Kinshasa et à la création de près de 7000 emplois.

Il sied d'indiquer qu'auparavant, le modérateur a présenté, d'entrée de jeu, les membres constituant cette Asbl qui sera chapeautée par son Coordonateur national, en la personne de Me Félix Mutombo. Ce dernier sera secondé par Me Mboma Molokiese Morro ; le secrétariat général sera conduit par Me Papy Kindembo. D'autres postes seront assumés par des Secrétaires chargés notamment, de la communication et des relations publiques ; des questions juridiques ; mobilisation ; finances ; logistiques etc. Par contre, la trésorerie nationale sera sous le contrôle du Dr Jacob Mukala ; Me Axel Sita et Mme Kisendo Miriame, vont jouer le rôle des rapporteurs. Dans cette même logique, la coordination provinciale sera sous l'œil vigilant de Me Basile Luboya. Et le reste des membres vont figurer dans le collège de conseillers.

Toutefois, la structure reste à la portée de quiconque voudrait adhérer à cette vision patriotique.