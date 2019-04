Afrique: Ligue des champions CAF - Le Mamelodi Sundowns corrige sévèrement Al Ahly

Le Mamelodi Sundowns a ébloui les quarts de finale aller de la Ligue des champions de la CAF samedi 6 avril. A Pretoria, les Egyptiens d'Al Ahly, finalistes en titre, ont volé en éclats (5-0). L'Espérance de Tunis, championne d'Afrique, a dû s'employer pour dompter le CS Constantine à l'extérieur (3-2). Match nul sans but entre Simba et Mazembe (0-0) ainsi qu'entre Horoya et le Wydad (0-0).

Al Ahly, huit fois vainqueur de la Ligue des champions de la CAF et finaliste malheureux des deux dernières éditions, aura bien du mal à se hisser une nouvelle fois en finale. A mi-chemin des quarts de finale de cette édition 2018-2019, le fleuron du football égyptien est en perdition. Ce samedi 6 avril, le Mamelodi Sundowns, titré en 2016, a offert un récital à ses spectateurs venus assister au quart de final aller au Lucas Masterpieces Moripe Stadium.

Les Sud-Africains ont profité des largesses terribles de la défense d'Al Ahly. A la pause, il y avait déjà 2-0 pour les « Brésiliens d'Afrique du Sud », et ça aurait pu être bien pire. Le châtiment fut plus dur encore après la pause. Les erreurs, oublis et fautes des vice-champions d'Afrique ont été payées très cher (5-0, buts de buts de Themba Zwane à la 14e, Wayne Arendse à la 24e, Ricardo Nascimento à la 47e, Gaston Sirino à la 62e et Phakamani Mahlambi à la 83e). A Suez, le 13 avril pour la manche retour, Al Ahly devra se sublimer pour inverser la tendance et remonter ce handicap lourd.

L'Espérance bousculée à Constantine

Les Tanzaniens du Simba Sports Club, qualifiés pour la première fois pour les quarts de finale de cette compétition, ont tenu bon chez eux face au Tout Puissant Mazembe (0-0). Les Congolais, autrement plus expérimentés aux hautes joutes africaines (cinq titres en Ligue des champions CAF, deux autres en Coupe de la Confédération CAF), accueilleront leurs adversaires à Lubumbashi en match retour. Même score entre les Guinéens d'Horoya et les Marocains du Wydad Casablanca (0-0). La manche retour aura lieu à Rabat.

Enfin, l'Espérance de Tunis a eu fort à faire contre le CS Constantine. Au stade Mohamed-Hamlaoui, les champions d'Afrique sont pourtant bien partis avec un penalty d'entrée de Youcef Belaili (6e) et un second but inscrit dès le début de la seconde période par Fousseny Coulibaly (47e). Mais les Algériens ont réagi tout de suite après par Adil Djabout (49e) avant que Nassim Yettou n'égalise de la tête (71e). L'Espérance a quand même eu le dernier mot avec une tête victorieuse de Mohamed Yaaakoubi (74e).

Les quarts de finale retour auront lieu samedi 13 avril.