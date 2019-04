Ile Maurice: Cinq astuces naturelles pour faire fuir les moustiques

L'épidémie semble avoir été contenue. Aucun cas de dengue n'a été recensé ces derniers jours. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se protéger. Au lieu d'utiliser des crèmes et autres sprays remplis de produits chimiques, nous avons pour vous des astuces naturelles qui feront fuir les moustiques.

Le vinaigre

C'est une vraie astuce de grand-mère ! En plus de donner du goût à de la salade, le vinaigre est connu pour tenir les moustiques à l'écart. Mettez-en quelques gouttes sur vos rideaux ou votre drap pour que ça marche. Cela sentira un peu mauvais, mais l'important c'est que ça effraie les moustiques.

La citronnelle

Cette plante ressemble presque à une herbe, toutefois elle est très efficace contre les moustiques. En plus, elle est facile à cultiver car elle demande très peu d'entretien. Pour éloigner les moustiques, il suffit de planter de la citronnelle sous les fenêtres ou près de la porte. Vous pouvez également couper quelques tiges et les mettre dans un verre d'eau sur le bord de la fenêtre. Si vous n'avez pas la plante, l'option c'est d'acheter de l'essence de citronnelle en pharmacie et en mettre quelques gouttes sur vos vêtements. En plus de vous protéger des moustiques, ça sent bon !

Le basilic

Vous avez déjà certainement vu ces feuilles... sur une pizza ! Mais, savez-vous que le parfum du basilic aide à repousser les moustiques ? Comme pour la citronnelle, vous pouvez en planter sous les fenêtres ou près de la porte. Ou préparer un bouquet à mettre dans un verre d'eau sur le bord de la fenêtre.

Citron vert et clou de girofle

Les moustiques ont horreur de l'odeur du citron vert et du clou de girofle. Pour les repousser, prenez donc un citron vert et découpez-le en deux. Plantez sur chaque moitié des clous de girofle et placez le tout dans un plat, posé dans votre chambre. Cette astuce a été longtemps considérée comme un insecticide naturel.

Le thé et l'ail

Non, vous n'aurez pas à boire du thé à l'ail. Mais une infusion de thé avec dedans une gousse d'ail écrasée, est un très bon anti-moustique. Il suffit de laisser une tasse de cette infusion sur le bord de la fenêtre pour les faire fuir.