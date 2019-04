Algérie: Cinq orpailleurs arrêtés et deux détecteurs de métaux saisis

- Cinq orpailleurs ont été arrêtés et deux détecteurs de métaux ont été saisis par des détachements de l'Armée nationale populaire, samedi, lors de deux opérations distinctes menées à In-Amenas et Bordj Badji Mokhtar, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont appréhendé, le 06 avril 2019, lors de deux opérations distinctes menées à In-Amenas/4eRM et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, cinq (05) orpailleurs et ont saisi deux (02) détecteurs de métaux, un (01) marteau piqueur, un (01) groupe électrogène, (1000) litres de carburant, ainsi qu'un (01) véhicule tout-terrain et deux (02) motos", note la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, "ont arrêté à Ouargla/4eRM, deux (02) narcotrafiquants et saisi deux (02) véhicules touristiques et (47) kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont saisi 10565 comprimés psychotropes à Tébessa/5eRM".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Adrar/3eRM, trois (03) contrebandiers et saisi un véhicule chargé de (338) kilogrammes de câbles en cuivre et d'autres objet, alors que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Guezzam et Naama".