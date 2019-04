Burkina Faso: Le colonel Kombasré a tiré sa révérence

Le colonel Barthélemy Kombasré, l'une des figures emblématiques de l'histoire de notre armée nationale, s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à Ouagadougou, dans sa 84e année révolue.

En effet, il est né le 1er mars 1935. Après les pères fondateurs de cette armée que furent les généraux Sangoulé Lamizana et Baba Sy, qui ont fait leurs classes sur le terrain, à savoir la 2nde Guerre mondiale et celle d'Algérie, le colonel qui vient de s'endormir fait partie de la première vague d'officiers formés aux écoles françaises de Fréjus et de Saint-Cyr. Ils ont rejoint le bercail à la proclamation de l'indépendance et, surtout, à la création de l'armée voltaïque et au renvoi par Maurice Yaméogo des troupes françaises. C'est au grade de lieutenant qu'il a vécu les événements du 3 janvier 1966 et l'arrivée de l'armée au pouvoir.

Quand en 75-76, sous le régime du Renouveau, l'armée prit la décision de diviser le pays en dix grandes préfectures à la tête desquelles furent placés des préfets militaires - un peu l'équivalent des gouverneurs de régions d'aujourd'hui -, il fut affecté à celle de Fada N'Gourma. Mais on retiendra surtout que sous Saye Zerbo, quand les colonels prirent le pouvoir le 25 novembre 1980, il sera le 2e personnage du CMPRN (Comité militaire de redressement pour le progrès national). A la chute du CMRPN, cet originaire de Saaba connaîtra comme tant d'autres la détention administrative, le jugement pendant les TPR (Tribunaux populaires de la Révolution), la prison à Bobo-Dioulasso et, enfin, la réhabilitation.

De sources proches de la famille, les obsèques se dérouleront comme suit :

Lundi 8 avril 2019

- 16 h : Levée du corps à la morgue de l'hôpital du secteur 30

- 20h30 : Veillée de prière au domicile familial à Kolgh-Naaba

Mardi 9 avril 2019

- 8 h00 : Honneurs militaires

- 8h30 : Départ pour l'église de la paroisse Notre-Dame de Kolgh-Naaba et messe

- 10h30 : Inhumation au cimetière municipal de Gounghin.

Qu'il Repose En Paix !