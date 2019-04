Afrique: Émergence de l'Afrique - Le Maroc s'engage pour une coopération triangulaire

Le Maroc est engagé pour une coopération triangulaire en faveur de l'accélération de l'émergence de l'Afrique, a souligné, mercredi à Marrakech, l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de Coopération Internationale, Mohamed Methqal.

"Compte tenu de son expérience de coopération avec de nombreux pays africains, le Royaume poursuivra son engagement pour une coopération triangulaire bénéfique au service des populations visant à accélérer l'émergence de l'Afrique, que ça soit entre autres, dans la promotion du capital humain, le développement des infrastructures, l'accès à l'Énergie ou la lutte contre le changement climatique", a dit M. Methqal lors d'une conférence sur le renforcement du rôle des Banques multilatérales de développement et des agences de coopération technique encourageant la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire pour réaliser les Objectifs Durables de Développement (ODD), organisée en marge de la 44ème réunion annuelle du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID).

Il a, à cette occasion, qualifié les relations entre le Maroc et les pays d'Afrique sub-saharienne de séculaires et multi-dimensionnelles, notant qu'elles sont marquées de solidarité, de respect mutuel et de promotion des idéaux communs.

"Dès 1986, le Maroc a créé l'AMCI, un outil institutionnel qui agit en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, pour contribuer et renforcer la coopération du Royaume avec les pays partenaires", a rappelé M. Methqal, notant qu'une dynamique nationale s'est mise en place associant notamment les secteurs public et privé, la société civile pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle Afrique, forte, qui se prend en charge et dessine son avenir.