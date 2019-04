Congo-Kinshasa: Inongo - La prometteuse ville à bâtir...

Siège des institutions politico-administratives, la ville d'Inongo est le chef-lieu de l'actuelle province de Maï-Ndombe, issue du découpage de l'ex-province du Bandundu en trois autres, à savoir : Kwilu, Kwango et Maï-Ndombe.

Cette dernière est née de la jonction de deux districts, celui des plateaux et du Maï-Ndombe. Une immense végétation forestière occupe le sol et la présence remarquable de l'hydrographie étonne les touristes, avec au plateau, le Fleuve-Congo, les rivières Fimi, Muluba, Tokoro, Mpee, Lukeni...

Mode de vie

Aujourd'hui, le lac Maï-Ndombe n'épargne pas sa population à cause de nombreux naufrages et inondations. Et pourtant, il occupe une longueur de 110 kilomètres. Malgré ces maux, il ravitaille pleinement la population en poissons frais d'abord pour l'auto-consommation mais aussi pour le commerce. Les baleinières et les bateaux y naviguent tant bien que mal, transportant des denrées venant des villages vers les grandes cités.

Le lac étant une voie obligée pour atteindre la ville d'Inongo, les villageois se ravitaillent à travers les centres lacustres périphériques en y achetant des chikwange, les produits de première nécessité qui viennent des cités de Sakata, Tolo, Bosobe et Bokoro. Les bananes plantains, maniocs, riz et maïs proviennent de Sengele à travers la cité de Tandu, Mbelo, Ngongo, Basengele, Banzo,... Le Riz et les haricots viennent des cités d'Oshwe, Lokolama et Taketa sur Lukenie.

Les cités en amont du lac comme Kiri, Pendiwa, et Beronge sur Lokoro produisent du poisson frais. A la période que les autochtones appellent « saison », vers le mois de février et juin, ceux-ci se déplacent vers cet axe pour une pêche spéciale et pour la vente et l'achat des poissons. La population espère se développer juste par sa production. Il lui manque, cependant, suffisamment des bateaux pour l'évacuation des poissons afin d'éviter qu'ils ne meurent de vieillesse et de péremption.